Como ‘brat’ de Charli XCX se tornou fenômeno global

A cada ano, a Pantone escolhe uma cor para representar o período seguinte, mas em 2024, o tom que dominou as redes sociais, festas e até mesmo a moda não foi a aposta oficial. Apesar de “Lip Shine”, um pêssego clarinho, ser o tom eleito para o ano, o verde-limão vibrante, codificado como 375 pela Pantone, roubou a cena, impulsionado pelo lançamento do sexto álbum de Charli XCX, intitulado “brat”.

Mais do que uma simples cor, o “verde brat” se tornou um símbolo do espírito subversivo do disco, que carrega a essência de rebeldia e intensidade proposta pela cantora. Segundo Charli, o conceito por trás do álbum foi “ser realmente antipático e nada legal”, refletido nas escolhas estéticas e temáticas do projeto.

Em entrevista à Billboard, ela afirmou que queria um trabalho sem metáforas, como “uma conversa sincera no banco de trás de um táxi a caminho da balada”. Em “brat”, Charli aborda temas como dúvidas sobre a fama, inveja, o uso de drogas e as complexidades das interações humanas.

A honestidade crua das letras, somada à sonoridade envolvente, levou o álbum ao topo das paradas mundiais e rendeu à cantora impressionantes nove indicações ao Grammy 2025, incluindo a cobiçada categoria de Álbum do Ano.

Charli, conhecida por hits como “Fancy” e “Boom Clap”, alcançou um novo patamar de reconhecimento com este projeto. A estética verde-limão do álbum virou tendência, inspirando desde looks em festas até campanhas publicitárias e, curiosamente, até o discurso político. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, chegou a se autointitular “brat” em uma campanha presidencial.

O impacto do álbum foi sentido de forma especial no Brasil, onde Charli fez o primeiro show da turnê em uma balada na Barra Funda, São Paulo. Com capacidade para apenas 500 pessoas, o evento se tornou um marco para os fãs brasileiros. Rafa Maia, proprietário do espaço ZIG, comentou: “Acompanhamos a carreira dela há quase 10 anos, com festas especiais sempre que um lançamento surge.”

Leila Oliveira, presidente da Warner Music Brasil, destacou a relevância do país na popularização do projeto: “O movimento [nas redes sociais e entre os fãs] começou no Brasil e foi tomando o mundo num comportamento viral.”

Charli XCX revela que sofreu danos nos nervos durante turnê

Charli XCX concedeu nova entrevista em vídeo para a Variety, a estrela pop de 32 anos se abriu sobre sofrer danos nos nervos devido à intensidade com que se apresenta. “Acho que fazer turnês é muito difícil emocionalmente”, afirmou.

“Acho que o palco — especialmente hoje em dia — é um lugar muito raivoso para mim”, ela continuou. “Já causei muitos danos físicos ao meu corpo ao me apresentar, e geralmente sinto muita dor quando me apresento. Fisicamente, tenho danos nos nervos do pescoço por coisas que fiz no palco”.

Segundo a Billboard, Charli está atualmente se preparando para uma série de datas em 2025 em apoio ao seu álbum aclamado pela crítica Brat. Este ano, ela pegou a estrada com Troye Sivan para sua turnê conjunta Sweat, o que a artista de Von Dutch chamou de “muito mais fácil e menos uma batalha emocional para mim”.

“Para eu fazer uma apresentação que eu sinta que é boa o suficiente, eu realmente tenho que me jogar fisicamente e isso me deixa muito chateada quando faço isso”, ela acrescentou. “É meio que um inferno, mas estar com Troye suaviza muito isso.”

Charli também se lembrou de se conectar com Ariana Grande por causa da letra de Sympathy Is a Knife. Ela tinha muito a dizer, disse a artista. “Nós íamos e voltávamos na letra, falando sobre todas as facas que nós duas sentíamos nessa indústria”, finalizou.