Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, volta a vender conteúdos adultos

Sumido da mídia, Tiago Ramos decidiu retomar a venda de conteúdos adultos na plataforma Privacy. O modelo anunciou a novidade em suas redes sociais e não demorou a chamar atenção. Na última terça-feira (10), Tiago compartilhou no X, antigo Twitter, uma foto de nu frontal como amostra do que seus assinantes podem esperar.

A imagem causou furor na rede social e gerou uma onda de comentários. Entre elogios e brincadeiras, fãs repercutiram o clique ousado. "Eita que homem gostoso", escreveu uma seguidora. Outro fã, já engajado, perguntou: "Os próximos conteúdos saem quando?". Clique aqui para ver o nude.

Após o sucesso do post, Tiago prometeu mais novidades para os inscritos. "Daqui a pouco vou soltar algo melhor. Assine e veja", disse ele, aumentando ainda mais a curiosidade de seus seguidores.

Recaída por Nadine Gonçalves

Além do retorno às plataformas de conteúdo adulto, Tiago também ganhou destaque recentemente por sua declaração de amor à ex-namorada, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. O modelo, que atualmente mora na Alemanha, usou as redes sociais para pedir uma nova chance à "Neymãe".

Em uma publicação no X, Tiago chamou Nadine de "coroa gostosa" e se declarou: "P@$$*, a Nadine me bloqueou. Eu amo você! Você é a mulher mais linda que já conheci. Espero que não tenha namorado. Você é a minha outra metade. Eu te amo!"

Porra, a Nadine me bloqueou. Eu amo você( você é a mulher mais linda que eu já conheci. Espero que não tenha namorado. Você é a minha outra metade. Eu te amo — ???????????????????? ???????????????????? ???? (@tiagoramosof) November 24, 2024

Com essa mistura de polêmicas e declarações, Tiago Ramos prova que sabe como movimentar a internet. Resta saber quais serão seus próximos passos — tanto nos negócios quanto no amor.