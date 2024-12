O que Pe Lanza disse sobre problema de saúde durante turnê

O cantor Pe Lanza abriu o coração ao relembrar os desafios de saúde enfrentados durante a turnê de despedida da banda Restart, intitulada “Pra Você Lembrar Tour”. Antes mesmo do início das apresentações, o vocalista precisou lidar com um pólipo na prega vocal, condição que enfrentava há cerca de dois anos.

Apesar das recomendações médicas de realizar uma cirurgia e adiar a turnê, Pe Lanza optou por seguir em frente com a agenda, utilizando medicamentos para minimizar os impactos do problema, embora tenha admitido alterações em sua voz ao longo do processo.

“Estava à beira da turnê mais importante da minha vida, algo incancelável. Segui as recomendações médicas até onde era possível, mas preferi não operar naquele momento”, explicou o cantor. A decisão, porém, trouxe novos desafios no decorrer das apresentações.

Na reta final da turnê, Pe Lanza foi diagnosticado com uma pneumonia grave, que comprometeu mais de 50% de seu pulmão direito. O quadro clínico, que incluía broncopneumonia bacteriana e H1N1, chegou a colocá-lo em risco de morte, levando ao adiamento de um show no Rio de Janeiro.

“Cheguei a dar entrada no hospital com risco de óbito, algo muito sério. Foi um momento muito difícil para mim”, revelou o artista em entrevista à CNN.

O cantor descreveu como a sequência de apresentações e o uso constante de medicamentos agravaram sua saúde. “No final da turnê, eu estava curando uma gripe em cima da outra. Isso acabou resultando em algo bem mais grave”, disse. Após internação e tratamento intensivo, ele conseguiu se recuperar e concluir a série de shows.

Pe Lanza também deixou em aberto a possibilidade de a Restart voltar a se reunir futuramente, destacando o aprendizado adquirido com as dificuldades enfrentadas. “Quem sabe daqui a alguns anos, com mais experiência e novos desafios superados, a gente possa revisitar essa história e trazer algo ainda maior para os fãs.”

A turnê de despedida marcou o encerramento de um ciclo para a banda Restart, que foi um dos maiores fenômenos da música pop brasileira na última década. Apesar dos percalços, o cantor afirmou que levará as lembranças dessa fase com carinho e gratidão.