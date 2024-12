Presa, ex-bailarina do Faustão terminou namoro por excesso de sexo:

Reprodução/Instagram/@natachahorana Natacha Horana

Natacha Horana, que ficou conhecida por ter sido ex-bailarina do Domingão do Faustão, recentemente foi presa pela Polícia Civil de São Paulo, sob acusação de envolvimento com lavagem de dinheiro e outra séries de crimes.

A influenciadora digital, que fez parte do time de dançarinas do extinto programa de auditório da Globo entre 2015 e 2022, também foi acusada de enriquecimento ilícito e participação em organização criminosa. Curiosamente, a famosa confessou que já chegou a terminar um relacionamento em virtude do excesso de sexo

"Era toda hora"

Em entrevista concedida ao programa Superpop, da RedeTV!, em 2021, a ex-bailarina do Faustão deu detalhes acerca do término do antigo relacionamento. "[O sexo] une também, mas oque e´muito também pode estragar, comigo foi assim. No meu relacionamento ele queria muito, muito, e foi um dos motivos para a gente terminar. Era toda hora. Era muito chato. Ao invés de pegar um livro, conversar…", disse Natacha Horana.

A influenciadora confessou, ainda, que, nos momentos em que sentia vontade de ter relações sexuais, não era saciada pelo então namorado. "Ele gostava de jogar vídeo game, e eu lá toda bonita esperando e nada… Eu puxava o cabo [do vídeogame] igual criança, mas mesmo assim, aí terminei, não dá", explicou.

