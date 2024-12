Quem é a namorada do atacante do Palmeiras, ex do filho de Romário

Conheça a modelo que namora atacante do Palmeiras, e já foi ex do filho de Romário - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram/@biancawejnger Bianca Wejnger

Bianca Wejnger virou assunto após ter oficializado um novo relacionamento amoroso. Desta vez, a modelo, de 28 anos, está envolvida com Lázaro Vinicius, jogador de futebol do Palmeiras, e ex-Flamengo.

Nas redes sociais, o atacante, de 22, já compartilhou diversas fotos em clima de romance com a beldade diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Em alguns registros, eles surgem abraçados, e oficializando a relação.

Saiba Mais Esportes Palmeiras se aproxima da contratação de Facundo Torres

Esportes Adriano cai no choro com mensagem do pai feita por IA em jogo de despedida no Maracanã

Esportes Leila assina termo de posse e inicia segundo mandato

A modelo, inclusive, possui um histórico bem conhecido pelos seus relacionamentos: ela é ex-namorada de Giorgian de Arrascaeta, um dos ídolos do Flamengo na atualidade e considerados um dos principais craques do futebol brasileiro.

Além dele, Bianca Wejnger também já teve um romance com a DJ Bárbara Labres, mas não demorou muito após elas terem oficializado, e romperam no ano passado. Além dela, a beldade já se envolveu com o filho de Romário, o Romarinho.

Bianca Wejgner possui quase 30 mil seguidores no Instagram. Dentre os conteúdos que produz nas redes sociais, ela reúne cliques do seu dia dia, com registros de biquíni, e de viagens feitas ao redor do Brasil e do mundo.