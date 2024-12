Relembre o relacionamento entre Ana Castela e Gustavo Mioto

O namoro entre Ana Castela, de 21 anos, e Gustavo Mioto, de 27, chegou ao fim pela terceira vez, conforme anunciado recentemente. O casal, que começou a namorar em 2023, passou por um histórico de reconciliações e separações, conquistando a atenção do público e fãs ao longo de suas idas e vindas.

Ana e Gustavo se conheceram em 2022, durante um programa da Multishow, e assumiram o relacionamento oficialmente em junho de 2023. Contudo, apenas três meses depois, em setembro, anunciaram o primeiro término. Na ocasião, ambos destacaram que a decisão não foi por falta de amor, mas devido a “tempos e vontades diferentes”.

Após a primeira separação, Ana surpreendeu os fãs ao anunciar a reconciliação apenas um mês depois, em outubro de 2023. “O marketing voltou há duas semanas”, brincou a cantora, trazendo um tom leve ao retorno do casal. A segunda fase do relacionamento, no entanto, chegou ao fim em janeiro de 2024, com Ana confirmando o rompimento através de uma publicação em suas redes sociais.

“Não houve pivô, traição ou briga, apenas não estamos no mesmo momento”, explicou Ana em seu texto. A cantora também demonstrou carinho por Gustavo ao afirmar que ele era um “cara incrível” e que sempre torceria por ele.

Em maio de 2024, o casal decidiu tentar mais uma vez. Mioto oficializou o retorno com uma declaração pública bem-humorada nas redes sociais: “Olhem quem eu acabei encontrando sem querer: a vida! Te amo, princesa”. O cantor ainda brincou sobre a contagem do tempo de namoro, mencionando as “pausas” ao longo da relação.

Agora, no final de 2024, o casal voltou a se separar. A confirmação do término foi divulgada inicialmente por Gustavo Mioto ao portal Léo Dias e posteriormente ratificada pela assessoria da cantora à revista Quem. Até o momento, nenhum dos dois comentou o assunto em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

O que Ana Castela disse sobre o Grammy Latino

A cantora Ana Castela, de 21 anos, abriu o coração sobre os bastidores de sua participação no Grammy Latino durante uma entrevista ao podcast PodPah. A artista, que levou para casa o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja, relatou um contratempo que quase a impediu de presenciar sua vitória na premiação.

Segundo Ana, informações desencontradas sobre o horário da cerimônia geraram uma corrida contra o tempo. “Disseram para a minha equipe que o tapete vermelho seria primeiro e depois a premiação. Então, acordei tranquila, comecei a me arrumar sem pressa. De repente, veio a Bruna [da equipe da cantora] falando que eu tinha 15 minutos para estar pronta. Eu nem tinha começado a maquiagem direito”, contou.

A cantora e sua equipe chegaram ao local da cerimônia faltando apenas 15 minutos para o anúncio de sua categoria. “No carro, eu só rezava para dar tempo. Quando sentei no banco do Grammy, minha ansiedade descarregou toda de uma vez. Eu tremia muito”, revelou Ana.

Além de compartilhar os desafios do Grammy, Ana Castela também falou sobre seus próximos passos na música. Considerada uma das vozes mais marcantes do sertanejo atual, a cantora revelou interesse em explorar o pop, sem abandonar suas raízes “boiadeiras”.

“Eu amo a cultura do pop, a dança, os shows. Acho tudo muito incrível”, disse. Ana destacou que pretende equilibrar diferentes estilos musicais para tornar seus shows mais animados, mas também entregar músicas emocionantes. “Tem que ter um equilíbrio entre animar as baladas e trazer aquelas músicas mais tristes que tocam o coração”, explicou.

Embora admire estratégias internacionais como as “eras” de Taylor Swift, Ana reconhece os desafios de adotar esse formato no Brasil. “Acho isso muito legal. Já pensamos em fazer algo assim, mas aqui é mais complicado. Ainda assim, estamos planejando.”