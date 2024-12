O que aconteceu com Paulo Miklos? Saiba o real estado de saúde

Paulo Miklos, ex-vocalista dos Titãs, foi hospitalizado na última quarta-feira (11) no Hospital Samaritano, em São Paulo, devido a um quadro de gastroenterite. Apesar da internação, a equipe do artista e sua esposa, Renata Galvão, garantem que o estado de saúde dele não é grave.

“Não está acontecendo nada sério, ele está com uma gastroenterite, só isso. Não foi encontrado desacordado em casa, está tudo bem”, afirmou Renata à Quem. A equipe de Paulo Miklos também reforçou que o cantor está em processo de recuperação e não há motivo para preocupação.

Rumores apontavam que o cantor teria sido encontrado desacordado em sua residência, o que foi veementemente negado pela esposa e pelos representantes do artista.

Gastroenterite é uma inflamação ou infecção que atinge o revestimento do trato digestivo, podendo causar sintomas como diarreia, vômito e dores abdominais. A condição, embora comum e tratável, requer atenção para evitar complicações, como desidratação. Paulo Miklos, de 65 anos, é casado com Renata Galvão há cinco anos.

Paulo Miklos comenta sobre turnê de 40 anos dos Titãs

O músico falou ao Roda Viva sobre a turnê comemorativa de 40 anos dos Titãs. Intitulada Titãs Encontro, a série de shows foi um sucesso. Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, esgotaram seis datas no Allianz Parque, em São Paulo, e outros shows pelo Brasil.

“Tem uma memória afetiva, as canções continuam aí, as músicas passaram de geração. Nós vimos diferentes gerações cantando e curtindo os shows […]. O momento em que nos vimos reunidos no palco foi uma alegria incrível”, relembrou.

“O ineditismo foi muito importante, as pessoas não tinham visto essa reunião dos originais”, completou.

O músico destacou a estrutura das apresentações, que pode ser comparada com montagens de shows de artistas internacionais.

“Foi um nível de turnê nunca alcançado. Isso colocou o show, o nosso trabalho, a banda e a nossa performance em um lugar comparável com os grandes shows internacionais. O nosso show não perdeu em nada para o show do Paul McCartney, por exemplo, em termos de som, da qualidade, do tamanho dos telões e efeitos. Foi um prazer muito grande, uma grande realizada”, afirmou.

A bancada de entrevistadores foi formada por Ivan Finotti, repórter especial da Folha de S.Paulo,Edgard Piccoli, comunicador e produtor, Silvio Essinger, repórter e crítico musical do segundo caderno do jornal O Globo, Roberta Martinelli, apresentadora do programa Cultura Livre e da Rádio Eldorado, e Lais Franklin, editora-chefe da revista Bravo!. A edição contou também com a participação do cartunista Luciano Veronezi.