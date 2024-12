A data e local do último show da turnê ‘Escândalo Íntimo’ de Luísa Sonza - (crédito: TMJBrazil)

Luísa Sonza revelou aos fãs que o último show da sua turnê “Escândalo Íntimo” será realizado no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 12 de abril de 2024. O encerramento promete ser um marco na carreira da cantora, que colheu grandes frutos com o álbum que dá nome à turnê.

O álbum rendeu duas indicações ao Grammy Latino em 2024: melhor canção em língua portuguesa, com a música Chico, e melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa. Além disso, Luísa foi uma das artistas que se apresentaram na cerimônia, consolidando ainda mais sua posição no cenário musical.

Apesar do fim da turnê, a cantora já vislumbra novos horizontes. Em entrevista recente, após um show no Rio de Janeiro, Luísa destacou sua ambição de expandir a carreira internacional e revelou que está trabalhando em um novo álbum.

“Tenho ficado mais evidente minha vontade de expandir para outros lugares. Estou trabalhando com mais calma, porque é importante ter esse tempo maior depois de um projeto tão intenso quanto Escândalo Íntimo”, declarou.

Por que Luísa Sonza passará um tempo morando fora

A cantora Luísa Sonza, de 26 anos, revelou que em 2025 dará um passo importante em sua trajetória profissional: investir com força total em sua carreira internacional. Durante uma entrevista ao podcast Popline Sem Cortes, Luísa compartilhou que passará metade do ano vivendo nos Estados Unidos para trabalhar no lançamento de músicas em outros idiomas.

“Dessa vez, vou passar mais tempo [fora] para organizar coisas que a gente já vem tocando há uns anos. Venho estruturando essa carreira internacional, mas acho que agora vai ficar mais visível”, explicou a artista, que já coleciona sucessos como “Chico”.

A decisão reflete a busca da cantora por novos desafios. Segundo Luísa, a estratégia de trabalhar músicas internacionais a partir do Brasil não trouxe os resultados esperados. “A gente nunca fez uma imprensa aqui [no Brasil] de maneira estratégica para isso, foi tudo muito natural. Agora, ano que vem, temos isso como foco principal.”

O ano de 2025, segundo ela, será marcado por experimentações musicais. A cantora pretende lançar singles em idiomas diferentes e aproveitar a estadia nos Estados Unidos para fortalecer sua presença no mercado global.

Além de planejar sua expansão internacional, Luísa Sonza vive um momento de destaque na carreira. Recentemente, ela foi indicada ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” pelo projeto “Escândalo Íntimo”, e também participou como apresentadora na estreia da 25ª edição da premiação.

Com uma visão clara de onde quer chegar, Luísa segue mostrando que sua ambição vai além das fronteiras nacionais. O movimento promete marcar uma nova fase na carreira da artista, que busca conquistar o público internacional com sua música e carisma.