Saiba como foi o retorno de Zé Neto aos palcos

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, emocionou-se ao subir ao palco pela primeira vez após três meses de afastamento. O cantor de 34 anos havia suspendido sua agenda de shows para se dedicar ao tratamento de depressão e síndrome do pânico. O retorno aconteceu nesta sexta-feira (13), em Massaranduba, Santa Catarina, e foi registrado nas redes sociais da dupla.

Em um dos vídeos compartilhados, Zé Neto aparece visivelmente emocionado e chorando durante a apresentação, demonstrando a intensidade do momento. A pausa na carreira havia começado no dia 22 de agosto, com previsão inicial de 90 dias. No entanto, o cantor ficou afastado por um total de 113 dias, aproveitando o tempo necessário para se cuidar.

Durante esse período, Cristiano, seu parceiro de palco, havia declarado se sentir responsável pelo amigo, reconhecendo a importância dessa pausa para a saúde mental de Zé Neto. A dupla também fez uma apresentação no final de outubro, quando se reuniram em um retiro espiritual em São José do Rio Preto, SP, antes de retomar os shows com a banda.

Ainda durante o afastamento, Zé Neto passou por um susto ao sofrer um acidente em uma casa de sua dupla, onde caiu de um quadriciclo e bateu a cabeça. O cantor precisou ser internado em Fronteira (MG), mas felizmente se recuperou sem maiores complicações.

Agora de volta aos palcos, Zé Neto expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e pela oportunidade de continuar sua carreira com mais equilíbrio e bem-estar. A dupla Zé Neto & Cristiano segue com a agenda de shows confirmada para 2025.

Zé Neto e Cristiano: a reconciliação após vícios e desafios na carreira

Zé Neto e Cristiano, uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, anunciaram recentemente seu retorno aos palcos após 90 dias de pausa. O hiato foi motivado pelos sérios desafios enfrentados por Zé Neto nos últimos três anos, marcados por problemas de saúde, vícios e um desgaste emocional que quase encerrou a parceria de mais de uma década.

Durante esse período difícil, Zé Neto enfrentou um ciclo autodestrutivo, no qual o consumo excessivo de álcool, cigarro e medicamentos comprometeu não apenas sua saúde física e mental, mas também sua carreira.

Ele frequentemente perdia a voz, apresentava-se mesmo debilitado e enfrentava críticas que o deixavam ainda mais fragilizado. Segundo Cristiano, o descontrole era evidente: “Ele fumava, perdia a voz, ia pro show, bebia, tomava remédio e, no outro dia, via os comentários ruins e se afundava mais ainda. Era um ciclo sem fim”.

Apesar de nunca terem brigado ao longo dos 13 anos de estrada, Cristiano admitiu que chegou a pensar em encerrar a dupla devido à gravidade da situação. Para ele, a preocupação ia além da música; era uma questão de vida ou morte. “Eu olhava para ele e pensava: ‘Se continuar assim, ele vai morrer.’ Cheguei a cogitar seguir meu caminho sozinho, mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava ajudá-lo.”

A pausa nos shows foi uma decisão necessária para que Zé Neto pudesse cuidar de sua saúde e buscar ajuda. Durante esse período, o cantor passou por um processo de reabilitação, recebeu apoio de familiares e amigos e conseguiu reorganizar sua vida.