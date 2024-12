Detalhes sobre o álbum ‘Esquinas’ de AnaVitória

O duo ANAVITÓRIA, formado por Ana Caetano e Vitória Falcão, comemora uma década de trajetória musical em 2024 com o lançamento do aguardado álbum “Esquinas”. Disponível desde quinta-feira (12), o disco é uma reflexão profunda sobre os 30 anos de vida e carreira, abordando temas como os amores efêmeros e os corações partidos acumulados ao longo do tempo.

O álbum apresenta uma sonoridade complexa e intensa, que mistura psicodelia dos anos 1970 com o rock oitentista, criando um caldeirão de referências sonoras. As músicas de “Esquinas” exploram não só o lado emocional da passagem do tempo, mas também um grito de liberdade e o encontro com a própria identidade artística, tanto em termos sonoros quanto estéticos.

“Esquinas” marca uma nova fase para o duo, que não lançava um álbum completo desde “Cor”, de 2021. As faixas, com letras e temas que exploram a maturidade e o autoconhecimento, incluem colaborações especiais, como a participação de Jorge Drexler na música “Não Sinto Nada”.

A tracklist do álbum inclui:

Se Eu Usasse Sapato Minto Pra Quem Perguntar Não Sinto Nada (feat. Jorge Drexler) Ter O Coração No Chão Ponta Solta Espetáculo Estranho Eu, Você, Ele E Ela Água-Viva Mesma Trama, Mesmo Frio Quero Contar Pra São Paulo Doce Futuro Navio Ancorado No Ar

