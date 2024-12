Luiza Ambiel, da ‘Banheira do Gugu’, grava vídeos de sexo com atriz pornô

Luiza Ambiel, ícone dos anos 1990 que marcou gerações com sua participação no quadro Banheira do Gugu, está explorando novos caminhos profissionais. Aos 52 anos, a modelo e atriz começou a criar conteúdos adultos ainda mais ousados para seu perfil na Privacy, plataforma voltada para assinaturas de vídeos exclusivos. Estreando em grande estilo, Luiza gravou cenas de sexo ao lado de Mel Fire, atriz e veterana da indústria de filmes adultos.

"Uma experiência única"

De acordo com Luiza, a decisão de se aventurar nesse universo foi motivada por constantes pedidos de seus fãs, que sempre desejaram vê-la em produções mais ousadas. "Sempre me pediram algo mais ousado, foi uma experiência nova, diferente e única", revelou a musa em nota enviada pela sua assessoria de imprensa.

As cenas prometem surpreender o público com a química entre as duas artistas. Mel Fire elogiou Luiza pela naturalidade e carisma durante as gravações: "A Luiza é incrível! Foi super natural e leve gravar com ela. Tenho certeza de que os fãs vão adorar porque foi tudo muito quente", garantiu a atriz pornô.

Luiza ressaltou que sua maior motivação vem do público que a acompanha há décadas. Para ela, a criação desses conteúdos foi uma oportunidade de se conectar de maneira mais íntima com os fãs. "Eu sempre escuto o que meus fãs pedem e essa foi a maneira de me conectar ainda mais com eles", concluiu.

Uma nova fase para Luiza Ambiel

A iniciativa marca uma nova fase na carreira da artista, mostrando sua capacidade de se reinventar e explorar sua sensualidade sem tabus. Luiza segue sendo lembrada não apenas como a "eterna musa da Banheira do Gugu", mas também como uma figura icônica que sabe atender às expectativas de sua base de admiradores, agora em uma vertente mais audaciosa.

