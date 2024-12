Nívea Stelmann expõe arrependimento por namoro com ex-jogador da Seleção

Em entrevista ao podcast Cara a Tapa, a artista relembrou o conturbado namoro com o então atleta, e que, após o término inesperado, os dois foram parar num tribunal de Justiça, em virtude do processo que ele moveu contra ela - (crédito: Reprodução/YouTube)





Nívea Stelmann, que pôde ter sido vista na reprise de Alma Gêmea (2005), no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, relembrou seu breve relacionamento com Elano, ex-jogador da Seleção Brasileira, e hoje treinador.

Em entrevista ao podcast Cara a Tapa, a artista relembrou o conturbado namoro com o então atleta, e que, após o término inesperado, os dois foram parar num tribunal de Justiça, em virtude do processo que ele moveu contra ela.

"Nosso término foi muito destrutivo para os dois, uma história muito ruim. Se tem algo que me arrependo, que foi meu maior erro, é essa minha história com ele. Eu queria que não tivesse acontecido. É um assunto que todo mundo me pergunta, voltam para esse passado horroroso", disse Nívea Stelmann, que relembrou ter despertado interesse sobre o jogador logo após a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

"Ele pegou meu telefone, só que ele ainda era casado. Mas todo mundo só ficou sabendo da gente em fevereiro, quando ele já estava divorciado. Isso é bom que as pessoas saibam e eu também faço questão de falar. Ele chegou a se divorciar no papel. Isso não é mentira, isso aconteceu", explicou a atriz, que detalhou o namoro conturbado, em que Elano ‘desapareceu’ de sua vida de uma hora para outra.

"Ele foi covarde para usar uma palavra mais bonitinha, não foi homem. Eu estava apaixonada, queria muito, mas ele quis voltar para a mulher, com quem está até hoje. Digno, honesto, tudo bem. Mas não precisava ter sumido da minha vida. Fiquei sem chão", contou Nívea. "A última vez que estivesse pessoalmente com ele foi no tribunal. Fui sozinha e ele com a mulher. Ele não me olhou no olho e nunca terminou a relação comigo. Nunca teve coragem", disparou a atriz.

