Quem é o segurança discreto que vive affair com Roberta Miranda?

Roberta Miranda virou assunto nas redes sociais ao ter sido repercutido que ela está vivendo uma relação amorosa com seu próprio segurança, Daniel, com quem trocou beijos em público durante um show realizado em Pernambuco.

O rapaz, que aparentemente é bem discreto, pelo visto conquistou mesmo o coração da cantora sertaneja, que possui um histórico de envolvimentos bastante curiosos. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ela abriu o jogo sobre o assunto.

"A gente fica com os dois pés atrás. Fui mais infeliz no amor do que feliz, porque amei demais. Toda vez que amava muito, me amavam menos", explicou Roberta Miranda.

Roberta Miranda, por sua vez, está empenhada em se permitir sentir o que está acontecendo no momento. "Se você não passar por isso, não vai perceber o quanto pode ser maravilhoso. Quando você está lidando com você mesma, é uma coisa. Quando divide pensamentos com o outro, é outra", disse.

Acerca da diferença de idade entre os dois, a sertaneja afirmou que existem, de fato, romances entre pessoas com esse mero detalhe. "Acho que a diferença é o que vai fazer em relação à experiência. É uma troca. Você dá a sua experiência, a pessoa mais nova fica admirada com a sua experiência, e você tem dele a juventude, a forma de pensar. Parece que você está recomeçando mais uma vez na vida", analisou.

