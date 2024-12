Equipe de Ana Castela proíbe falar sobre término com Gustavo Mioto

Ana Castela, após o terceiro término com Gustavo Mioto, se manifestou nas redes sociais agradecendo o apoio dos fãs e refletindo sobre o relacionamento. A cantora compartilhou uma mensagem emocionada em seus stories no Instagram, onde declarou que as vidas dos dois seguiriam em frente com gratidão pelo que construíram juntos.

“Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos“, escreveu ela. A cantora pediu respeito e compreensão por parte dos fãs, agradecendo todo o carinho e apoio que sempre recebeu, tanto em momentos felizes quanto nas dificuldades que atravessaram juntos.

Até o momento, Gustavo Mioto não fez nenhum pronunciamento sobre o término.

Ana Castela: História marcada por idas e vindas

A relação entre Ana Castela e Gustavo Mioto foi marcada por diversas separações e reconciliações desde 2022. O namoro foi oficializado publicamente em junho de 2023, mas terminou três meses depois, com ambos declarando que o amor não faltava.

A reconciliação aconteceu rapidamente, com Ana fazendo uma brincadeira nas redes sociais: “O marketing voltou há duas semanas“. A separação seguinte aconteceu em janeiro de 2024, quando o casal alegou estar em momentos diferentes de vida, sem brigas ou traições envolvidas.

O último retorno, em maio de 2024, foi compartilhado por Mioto, que anunciou de maneira descontraída sua reconciliação com a cantora. Contudo, o terceiro término parece ser definitivo, com a artista enfatizando que suas vidas seguirão diferentes agora, mas com o reconhecimento do que viveram juntos.

Após o término, a equipe de Ana Castela reforçou a decisão de manter a vida pessoal da cantora longe dos holofotes. A partir de agora, foi estabelecido que ela não fará mais declarações sobre o relacionamento, e qualquer questionamento relacionado à sua vida pessoal será evitado.

A medida visa preservar a privacidade da artista, que, após tantas idas e vindas, quer seguir em frente sem mais especulações sobre sua vida amorosa.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis