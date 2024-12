Gilberto Gil fala sobre a morte do filho e o fim de sua carreira

Gilberto Gil fez um desabafo comovente durante sua participação no último episódio da temporada do Conversa com Bial, exibido no GNT. O cantor, de 82 anos, relembrou o trágico acidente de trânsito que tirou a vida de seu filho Pedro Gil, quando ele tinha apenas 19 anos.

Durante a entrevista, Gil compartilhou as dificuldades que ainda enfrenta para lidar com a perda de um filho tão jovem e como isso afetou profundamente sua vida e sua visão de mundo.

“Eu tinha dificuldades de me conformar com a inversão dos fatores. O filho ir antes do pai, isso é duro“, afirmou o cantor. Ele contou que o acidente foi um evento extremamente difícil e doloroso para ele e sua família.

Gil, visivelmente emocionado, explicou que, apesar da dor, ele ainda luta com o inconformismo, dizendo repetidamente: “Não me conformo com isso!”.

Pedro Gil sofreu o acidente de trânsito na Avenida Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro. Inicialmente, seu quadro clínico parecia estável, mas logo se agravou, levando-o a ser induzido ao coma. Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois.

Essa perda irreparável deixou uma marca indelével no cantor, que ainda encontra dificuldade em aceitar a partida precoce de seu filho.

Gilberto Gil: Fim de uma era e a última turnê

Além do desabafo sobre a morte do filho, Gilberto Gil também falou sobre sua última turnê, refletindo sobre sua longa trajetória na música e os planos para o futuro. O cantor revelou que está encerrando sua carreira de shows, após décadas de contribuição fundamental à música brasileira.

Durante a conversa, Gil reconheceu que, embora tenha sido uma decisão difícil, a aposentadoria dos palcos é necessária para que ele possa se dedicar a outros aspectos de sua vida, como a família e o descanso.

Gilberto Gil afirmou que sua carreira, que já atravessa mais de 60 anos, sempre foi marcada pela busca pela renovação e pela adaptação aos novos tempos, mas que, agora, ele sente que chegou o momento de se retirar dos palcos.

Ele explicou que a decisão de encerrar sua trajetória musical ao vivo foi tomada com muita reflexão e que, embora continue envolvido com a música de outras formas, o ciclo de apresentações ao vivo está chegando ao fim.

A última turnê de Gil foi marcada por apresentações emocionantes e cheias de nostalgia, e, como sempre, o cantor se manteve fiel ao seu estilo único, que mistura MPB, reggae, samba e música popular brasileira, deixando uma forte impressão no público que acompanhou sua trajetória.

