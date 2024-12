Herbert Vianna revela futuro dos Paralamas: “Longe do fim?” Veja mais

Conforme revelou Herbert Vianna em uma entrevista exclusiva ao Toca, o futuro dos Paralamas do Sucesso segue longe do fim. “Definitivamente, sim“, afirmou o vocalista ao ser questionado sobre a continuidade da banda.

Com mais de quatro décadas de carreira, Herbert, Bi Ribeiro e João Barone continuam surpreendendo o público brasileiro e internacional, mantendo sua formação original desde 1982.

Os Paralamas do Sucesso são uma das bandas mais emblemáticas da música brasileira, com um legado que atravessa gerações.

Desde sua formação, o trio construiu uma trajetória marcada por prêmios, reconhecimento nacional e internacional, e parcerias memoráveis com grandes nomes da música.

Mesmo após 40 anos, a energia e o compromisso com a música permanecem intactos, algo que Herbert enfatizou ao falar sobre o desejo de criar e inovar.

Fundada em 1982, no contexto efervescente do “rock de Brasília”, a banda rapidamente conquistou espaço no cenário nacional com seu estilo único, que mistura rock, reggae e MPB. Canções como Alagados, Meu Erro e Lanterna dos Afogados marcaram época e se tornaram trilhas sonoras de diversas gerações.

Herbert destacou o orgulho que sente pelo legado da banda. “A música é um reflexo da nossa essência. É emocionante ver que o que criamos há tantos anos ainda toca as pessoas e faz sentido para elas”, afirmou. Para ele, a conexão com o público é o que mantém o grupo unido e motivado. “A gente sente a energia dos fãs em cada show. É isso que nos alimenta e nos impulsiona a continuar.”

Além do sucesso nas paradas brasileiras, os Paralamas também ganharam reconhecimento internacional, especialmente na América Latina. Parcerias com artistas renomados, como Gilberto Gil, Djavan e Alejandro Sanz, são prova da versatilidade e da relevância da banda no cenário musical.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Os Paralamas do Sucesso (@osparalamas)

Herbert Vianna: Planos para o futuro

Mesmo com uma longa carreira, os Paralamas não mostram sinais de desaceleração. Herbert revelou que a banda está em fase de planejamento para novos projetos. “Estamos sempre pensando em como podemos evoluir, seja através de novas músicas ou explorando formatos diferentes. O importante é continuar fazendo o que amamos“, explicou.

Recentemente, o trio lançou a turnê Paralamas Clássicos, que celebra os grandes sucessos da banda e revisita momentos marcantes de sua trajetória.

A turnê, segundo Herbert, tem sido uma oportunidade para se reconectar com os fãs mais antigos e apresentar a música dos Paralamas às novas gerações.

Sobre a longevidade da banda, Herbert atribui o sucesso à amizade e à sintonia entre os integrantes. “Somos como uma família. Claro que já tivemos nossos desafios, mas o respeito e a paixão pela música sempre falaram mais alto“, comentou.

Com o público renovado a cada geração e uma agenda cheia de shows, os Paralamas do Sucesso seguem como uma das bandas mais icônicas do Brasil. O “definitivamente, sim” de Herbert Vianna é mais do que uma resposta otimista — é uma prova de que o espírito criativo da banda permanece tão vibrante quanto em seus primeiros dias.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis