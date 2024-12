Dulce María comemora aniversário ao lado de colegas de “Rebelde”

Dulce María celebrou no início deste mês seus 39 anos em grande estilo, cercada por amigos e familiares queridos. A comemoração, que ocorreu no último fim de semana, foi marcada por um reencontro emocionante com colegas da icônica novela Rebelde, exibida em 2004.

O evento trouxe um clima de nostalgia para os fãs, que acompanham com carinho a trajetória da atriz e cantora desde os tempos do sucesso da trama juvenil.

Entre os presentes na celebração estavam nomes conhecidos dos fãs de Rebelde. Anahí, que deu vida à personagem Mia Colucci, compartilhou o momento especial em suas redes sociais, mostrando um bolo surpresa preparado para Dulce María.

A amizade entre as duas atrizes, que ultrapassou as telas, foi destacada nas publicações, encantando seguidores que ainda lembram do carisma das personagens na novela.

Além de Anahí, outras colegas de elenco marcaram presença. Zoraida Gómez, que interpretou Josy Luján, e Fernanda Malo, conhecida como Fuzz e que deu vida à personagem Sol, também participaram da festa.

As atrizes compartilharam momentos descontraídos e mostraram que o vínculo formado durante as gravações de Rebelde permanece forte mesmo anos após o término da novela.

A trajetória de Dulce María após “Rebelde”

Dulce María não apenas consolidou sua carreira como atriz, mas também se destacou como cantora, especialmente como integrante do grupo RBD, que surgiu durante a novela e se tornou um fenômeno mundial.

Após o fim do grupo, Dulce seguiu com sua carreira solo, lançando álbuns que refletem sua personalidade e evolução artística.

A atriz também se dedica à família e mantém uma relação próxima com os fãs, frequentemente compartilhando momentos de sua vida pessoal e profissional nas redes sociais. Recentemente, ela participou do aguardado reencontro do RBD, que despertou uma onda de nostalgia entre admiradores do grupo e conquistou uma nova geração de fãs.

A comemoração de seu aniversário reforça a admiração que Dulce María continua a receber, tanto de seus colegas quanto do público. O reencontro com amigos de Rebelde mostra o impacto duradouro da novela e do grupo RBD na cultura pop latino-americana, provando que, mesmo quase duas décadas após o início da trama, o legado de Dulce e de seus colegas segue vivo e vibrante.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis