Madonna gera imagens por IA ao lado do Papa Francisco

Madonna voltou a gerar polêmica nas redes sociais ao compartilhar imagens geradas por inteligência artificial, onde aparece em poses provocantes ao lado do Papa Francisco. A cantora publicou as fotos em seus stories no Instagram, causando uma onda de indignação.

Nas imagens, ela aparece abraçada e em poses que simulam até um beijo com o pontífice.

As legendas das publicações diziam frases como: “Entrando no fim de semana como…” e “É bom ser visto…”, reforçando o tom provocador. No entanto, a reação nas redes sociais foi imediata e negativa. Usuários classificaram o gesto como ofensivo à figura do Papa e à Igreja Católica, além de desrespeitoso com os fiéis.

Nas redes, comentários variaram de acusações de blasfêmia a preocupações com a postura da cantora. No X (antigo Twitter), uma pessoa escreveu: “Assustador. Ela perdeu o controle”. Outro usuário acrescentou: “Isso é estranho pra caramba. Inaceitável!”. Em tom mais severo, um crítico declarou: “Nojento! Rezo para que a alma dela seja salva!”.

Madonna: Repercussões e o histórico de controvérsias da cantora

Madonna não é estranha a situações polêmicas ao longo de sua carreira. Desde os anos 1980, a artista tem sido alvo de debates e protestos devido a escolhas artísticas que desafiam tabus e confrontam tradições religiosas. Um exemplo clássico foi o videoclipe de “Like a Prayer” (1989), que misturava imagens religiosas e simbologia sensual, gerando boicotes e até a retirada de um comercial da Pepsi em que ela era estrela.

As novas imagens geradas por IA trazem um elemento adicional à controvérsia. Com a popularização dessa tecnologia, questões sobre ética e responsabilidade no uso de ferramentas de criação digital se tornam ainda mais relevantes.

Para alguns críticos, a utilização de imagens realistas para simular um encontro íntimo com uma figura religiosa de grande representatividade pode ser considerada ultrapassar limites éticos e artísticos.

Apesar das críticas, os fãs da cantora também saíram em defesa dela, afirmando que Madonna sempre utilizou a arte como forma de provocação e questionamento de normas sociais. Resta saber se a cantora se pronunciará sobre a repercussão ou se manterá seu habitual silêncio em situações de controvérsia.

Madonna segue sendo uma figura polarizadora, com sua capacidade de estar constantemente no centro das atenções – seja por sua música, seja por suas declarações ou atitudes ousadas.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis