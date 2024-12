Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (17/12)

ESPIRITUALIDADE NÃO É RELIGIÃO

Data estelar: Lua Vazia das 15h32 até 20h40 HBr

A aproximação ao Divino é comungar na Vida de todas as vidas, que reúne as diferenças e as concilia em sua dimensão santificada, e dessa perspectiva dá para notar que as religiões, por mais que tenham em suas origens sido criadas por notáveis experiências espirituais, caíram todas no lugar da discórdia, e agora, no lugar de propiciar a aproximação ao Divino fazem o contrário, semeiam divisões fratricidas.

Espiritualidade não é o mesmo que religião, porque dificilmente alguma religião anda atualmente promovendo a espiritualidade, e dificilmente também, a espiritualidade consegue se encaixar em alguma religião.

Importa somente que tu pratiques algo de forma cotidiana que te sirva para te aproximar ao Divino, e que essa aproximação se comprove pela tua atuação conciliadora e promotora de compreensão sábia.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A saudade de um tempo passado é sempre uma ilusão, porque se houvesse um pouco mais de memória pragmática se comprovaria facilmente que a vida vai melhorando, se aprimorando, amadurecendo e ficando mais sábia.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você se acomoda em suas certezas, por mais confortáveis que essas sejam, em algum momento precisarão de revisão, porque do jeito que o mundo anda, tudo que costumávamos dar por sabido não vai dar os mesmos resultados.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Promessas lindas são postas sobre a mesa, e a alma se regozija, porque é muito boa a experiência de comunhão das almas. Promessas que, se depois não forem minimamente concretizadas, provocarão um vazio proporcional.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Revolucionar tudo é uma opção, mas como tudo na vida, tem seu custo, e sua alma precisa calcular direito o grau de risco que pretende assumir nos próximos tempos, ou se vai preferir viver com mais segurança e conforto.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seria maravilhoso que você tivesse todo o tempo do mundo e recursos disponíveis para se lançar aos braços de alguma ilusão, porém, o cenário não é esse, e valeria a pena você continuar se comportando de forma pragmática.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É irrelevante que tudo saia do seu jeito, porque se você se entregar ao mistério da vida, confiante em que há um plano maior em andamento, então você aproveitará o fluxo dos acontecimentos ao seu favor.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Deixe fluir e não se preocupe se as coisas saem de seu controle, porque as coincidências entrarão em campo e favorecerão você, desde que sua mente não seja tomada por ideações ansiosas e barulhentas. Isso melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Não se trata mais de você provar que pode satisfazer seus anseios, porque a vida não é uma competição que premia os mais fortes. A partir de agora selecione melhor os desejos que pretende satisfazer. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem todas as pessoas ficam à vontade diante da expressão de sentimentos nobres, porque ao carecerem dessa percepção, interpretam que seja algo parecido com pretensão ou arrogância. Isso fala mundos a respeito delas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Muitas reflexões merecem sua atenção, porque são resultado de o quanto sua alma foi tocada pelos acontecimentos em curso. Outras reflexões podem ser descartadas, porque não agregariam nada de valioso ao momento.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os ideais unem as pessoas, que se motivam a juntar forças para obter conquistas ou lutarem contra o que as oprime. Por que ideais arde seu coração? É bom começar a refletir sobre isso, para se unir às pessoas certas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Melhor não se precipitar a reagir negativamente às contrariedades, porque você verá, com o passar do tempo, que não poderia ter acontecido nada melhor, tornando o negativo em algo positivo. É por aí.