Andressa Urach protagoniza vídeo com jovem que nasceu com deficiência física no braço

Após gravar conteúdos adultos com um cadeirante e também com pessoas que tem nanismo, Andressa Urach decidiu protagonizar vídeos de sexo com a jovem Steffany Santos, que nasceu com deficiência física no braço. Nas redes sociais, a famosa publicou um vídeo ao lado da moça e, na legenda, falou sobre sua missão de ser uma pessoa inclusiva dentro do universo erótico.

"Recebi da Playboy o título de Rainha do Conteúdo Adulto, e estou muito orgulhosa de estar mudando o cenário da criação de conteúdo. Ser inclusiva e abrir portas para novas histórias faz parte do meu reinado", declarou Urach.

Na sequência, ela falou sobre a nova parceria com Steffany, conhecida nas redes sociais como "Bbzinha". "Hoje quero apresentar a Steffany, conhecida como Bbzinha. Ela nasceu com uma deficiência no braço, mas transformou isso em um diferencial como criadora de conteúdo. Foi uma honra gravar com ela e conhecer uma mulher tão incrível, humilde e cheia de talento. Os vídeos ficaram lindos, e eu tenho certeza de que ela vai inspirar muitas pessoas!", afirmou a ex-Fazenda.

Andressa Urach ainda acrescentou: "Mamãe é inclusiva" e recebeu um comentário da jovem: "Amei nossa gravação", declarou Steffany Santos, que possui mais de 48 mil seguidores no Instagram.