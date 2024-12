O que se sabe sobre shows do System of a Down no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs brasileiros do System of a Down podem comemorar: a banda de nu-metal confirmou três apresentações no Brasil em maio de 2025, como parte da turnê sul-americana “Wake Up!”. Os shows acontecerão em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, marcando o retorno da banda ao país após uma década.

Datas e Locais

6 de maio : Curitiba, no Estádio Couto Pereira

: Curitiba, no Estádio Couto Pereira 8 de maio : Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão)

: Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão) 10 de maio: São Paulo, no Allianz Parque

A turnê celebra a trajetória de sucesso da banda e promete reunir grandes hits em performances que já são aguardadas como um dos destaques do calendário musical de 2025.

Ingressos e Venda

A pré-venda dos ingressos começa no dia 17 de dezembro, enquanto a venda geral será liberada a partir do dia 19 de dezembro, às 12h, pelo site oficial da Eventim. Os preços variam de R$ 247,50 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 1.095,00 (inteira na pista premium), com opções de pacotes exclusivos, como o Hot Seat e o Pacote VIP, que incluem benefícios como entrada antecipada, pôster exclusivo e acesso prioritário.

Última visita ao Brasil

A última passagem do System of a Down pelo Brasil foi em 2015, durante a turnê “Wake Up the Souls Tour”. Na ocasião, a banda se apresentou no Rock in Rio e em São Paulo, na Arena Anhembi, emocionando o público com shows repletos de energia e clássicos.

Setores e Preços

Curitiba (6 de maio)

Arquibancada: R$ 197,50 (meia) | R$ 395,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 547,50 (meia) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat: R$ 847,50 (meia) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote VIP: R$ 1.337,50 (meia) | R$ 1.885,00 (inteira)

Rio de Janeiro (8 de maio)

Cadeira Superior: R$ 247,50 (meia) | R$ 495,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 547,50 (meia) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat: R$ 847,50 (meia) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote VIP: R$ 1.337,50 (meia) | R$ 1.885,00 (inteira)

São Paulo (10 de maio)

Cadeira Superior: R$ 247,50 (meia) | R$ 495,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 547,50 (meia) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat: R$ 847,50 (meia) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote VIP: R$ 1.337,50 (meia) | R$ 1.885,00 (inteira)

Os ingressos estarão disponíveis nas bilheterias oficiais das cidades e no site da Eventim. Para os fãs, é uma oportunidade imperdível de ver de perto a banda que marcou gerações com seu som inconfundível.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por System Of A Down (@systemofadown)

System of a Down: Qual vai ser o impacto?

A volta do System of a Down aos palcos marca um momento significativo para os fãs da banda, que têm acompanhado a carreira do grupo ao longo dos anos. Conhecida por seus hits como “Chop Suey!”, “Toxicity” e “B.Y.O.B.”, a banda conseguiu criar uma identidade única dentro do cenário do metal e do rock alternativo.

Apesar de suas apresentações serem esporádicas nos últimos anos, o grupo sempre manteve uma base de fãs leal e entusiástica. Essa nova turnê representa uma grande oportunidade para os admiradores da banda, que poderão finalmente reviver a experiência dos shows ao vivo, com a expectativa de que o System of a Down traga um repertório repleto de clássicos e, talvez, algumas surpresas.

Fique atento, pois as datas oficiais dos shows ainda serão divulgadas, mas a confirmação de que o System of a Down voltará ao Brasil é um motivo de celebração para todos os fãs da banda. Com certeza, a expectativa é alta para ver o quarteto novamente agitando os palcos do país em 2025.