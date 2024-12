A nova música em que Madonna está trabalhando

Madonna, a eterna Rainha do Pop, anunciou nesta segunda-feira (16) que está de volta ao estúdio, desta vez ao lado de Stuart Price, DJ, compositor e produtor com quem já colaborou em momentos marcantes de sua carreira. Pelo Instagram, a artista compartilhou um vídeo descontraído mostrando o processo criativo com Price, junto a uma legenda que emocionou os fãs.

“Trabalhar em novas músicas com Stuart Price. Esses últimos meses têm sido um remédio para minha alma. Compor e fazer música é a única área em que não preciso pedir permissão a ninguém. Estou muito animada para compartilhar isso com vocês. Quem quer ouvir novas músicas em 2025?”, escreveu Madonna.

Uma parceria de longa data

Stuart Price é um nome familiar para os admiradores de Madonna. Ele já ocupou o cargo de diretor musical em suas turnês “Drowned World Tour” (2001), “Re-Invention World Tour” (2004), “Confessions Tour” (2006) e, mais recentemente, na “Celebration Tour”. Além disso, Price foi fundamental na criação do icônico álbum Confessions on a Dance Floor (2005), que consagrou hits como “Hung Up”.

Últimos trabalhos de Madonna

O último álbum de Madonna, Madame X (2019), estreou no topo da Billboard 200 e trouxe colaborações de destaque, como “Medellín” com Maluma. Desde então, ela tem dividido sua atenção entre a música e a produção de um aguardado filme biográfico.

Em recente postagem, Madonna comentou os desafios do projeto cinematográfico, refletindo sobre as dificuldades impostas por “produtores e agentes” e questionando se deveria transformar sua história em uma série ou filme.