Bastidores do pedido de noivado de Benny Blanco e Selena Gomez

Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Saiba o valor do anel de noivado de Selena Gomez

Selena Gomez surpreendeu seus fãs ao anunciar o noivado com o produtor musical Benny Blanco nesta quinta-feira (12). O anúncio foi feito por meio de fotos compartilhadas no Instagram, nas quais a cantora exibiu o deslumbrante anel de noivado com uma pedra de diamante marquise.

A joia, além de impressionar pelo design sofisticado, traz uma conexão especial com a carreira de Selena. A escolha do diamante marquise remete à música “Good for You”, lançada pela cantora em 2015. Na canção, Selena canta: “I’m on my marquise diamonds, I’m a marquise diamond” (em tradução livre: “Estou com meus diamantes marquise, eu sou um diamante marquesa”).

Segundo informações da revista Vogue Weddings, o valor do anel é estimado entre US$ 200 mil e US$ 1 milhão, o que equivale a cerca de R$ 6 milhões na cotação atual. A peça é considerada um clássico raro e uma demonstração de amor e sofisticação.

Selena compartilhou o momento especial com a legenda: “O para sempre começa agora”. A publicação rapidamente viralizou, alcançando cerca de 18 milhões de curtidas. Um dos destaques foi a interação inesperada de Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, ex-namorado de Selena, que curtiu a postagem, indicando um clima amistoso entre as duas.

O noivado gerou uma onda de comentários positivos, com fãs celebrando a felicidade de Selena. Nas imagens, o casal aparece sorridente e em momentos íntimos após o pedido de casamento.