Por que Adele foi acusada de plágio por música brasileira

A cantora britânica Adele foi acusada de plágio pela música “Million Years Ago”, lançada em 2015 no álbum 25, e deverá retirar a canção das plataformas digitais. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em resposta a um processo movido pelo compositor brasileiro Toninho Geraes, autor do hit “Mulheres”, gravado por Martinho da Vila.

Segundo o juiz Victor Agustin Cunha, há fortes indícios de semelhanças melódicas entre as duas músicas, apontando uma “quase integral consonância” entre elas. A análise de especialistas indicou que “Million Years Ago” compartilha elementos significativos com a composição de Geraes, lançada por Martinho da Vila em 1995.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A semelhança seria tão notável que, para o juiz, a música de Adele não poderia seguir disponível sem a devida autorização de Geraes. Toninho Geraes entrou com o processo formalmente em 2021, após ter acusado Adele publicamente de plágio. Além da retirada da música, o compositor pede uma indenização no valor de R$ 1 milhão.

Seu advogado, Fredímio Trotta, relatou que tentaram um acordo extrajudicial com as partes envolvidas, mas sem sucesso, o que levou ao ingresso da ação judicial. A gravadora Sony Music, o produtor Greg Kurstin e os selos XL Recordings e Beggars Group também estão incluídos na acusação, com a alegação de que as empresas negaram responsabilidade sobre a composição da obra, limitando-se à distribuição da música.

Toninho Geraes afirma que a introdução e vários outros momentos de “Million Years Ago” repetem as notas de sua música “Mulheres”. Conforme a análise feita por ele, quase 90% da música de Adele teria sido copiada de sua canção. Em 2021, Geraes expressou seu espanto com a descoberta: “Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada”, afirmou.