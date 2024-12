Filme brasiliense é selecionado para o Festival de Berlim

Com o primeiro longa da carreira, a brasiliense Rafaela Camelo voltará ao Festival de Berlim, em fevereiro de 2025, para a exibição de A natureza das coisas invisíveis, selecionado para a seção Generation, voltada para temáticas infanto-juvenis. O retorno vem depois da exibição de As miçangas (curta que foi codirigido por Emanuel Lavor). O novo filme é uma coprodução entre Brasil e Chile.

No enredo, uma dupla de jovens encara férias passadas num mesmo hospital. Equilibrar leveza e serenidade no roteiro, que Rafaela mesmo assina, foi um dos desafios. A filha da enfermeira Glória (Laura Brandão) é uma das protagonistas, na trama em que, no passado, foi submetida a transplante de coração. No local, Sofia (Serena) se tornará uma confidente, enquanto acompanha o estado de saúde da bisavó internada. Um quê de realismo fantástico promete circundar a história das meninas.