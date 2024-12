Maria Padilha é condenada após funcionaria acusa-la de trabalho escravo

E o mundo das celebridades segue mostrando que nem tudo são flores! Maria Padilha, atriz veterana e muito querida por seus papéis nas telinhas, foi condenada pela Justiça a pagar a quantia de R$ 27.474,89 a uma ex-empregada doméstica. O caso, que estava trancado a sete chaves sob segredo de Justiça, veio à tona recentemente, revelando detalhes chocantes sobre a relação trabalhista entre a atriz e sua funcionária.

Conforme noticiado pelo colunista Daniel Nascimento, a empregada foi contratada em outubro de 2019 com a promessa de uma rotina de segunda a sexta-feira. No entanto, segundo o relato da profissional, essa promessa ficou só no papel, porque já na primeira semana o cenário mudou. Ela passou a trabalhar seis dias por semana – às vezes até aos domingos – com jornadas que começavam às 5h da manhã e só terminavam por volta das 22h ou até mais tarde. Estamos falando de até 17 horas diárias de trabalho!

Mas não para por aí. A ex-funcionária revelou que acumulava diversas funções dentro da casa de Maria Padilha: limpeza, preparo das refeições, cuidados com o filho da atriz, compras de supermercado e até alimentar o pet da família. Tudo isso sem direito a pausas adequadas. Ela contou que mal conseguia tirar 10 minutos para almoçar e que a folga de uma hora para descanso só existia no papel mesmo.

Como se já não bastasse o cenário pesado, a moça, que morava em Além-Paraíba (MG), precisava se deslocar semanalmente para o Rio de Janeiro para trabalhar na casa da atriz. Apesar de o salário ser combinado em R$ 2.500, a funcionária alegou que era obrigada a arcar com metade do custo das passagens, tanto interestaduais quanto dentro da cidade.

A relação de trabalho teve um desfecho conturbado em dezembro de 2019. Tudo teria piorado depois que a empregada, em uma conversa de WhatsApp, disse que considerava sua situação como “trabalho escravo”. A resposta de Maria Padilha? Encerrar o contrato. E detalhe: sem registro em carteira, viu? O único papel assinado era um contrato de confidencialidade, que proibia a empregada de divulgar qualquer informação sobre a vida da atriz ou de sua casa.

O caso foi parar na Justiça, onde Maria Padilha tentou um acordo de R$ 4.500, mas a ex-funcionária recusou. Resultado? A condenação. A atriz terá que pagar valores referentes a férias, 13º salário, FGTS, vale-transporte, multas e até uma indenização por danos morais.