Murilo Huff lança música para homenagear seu filho Leo

Murilo Huff, um dos principais nomes do sertanejo atual, lançou nesta segunda-feira (16), de surpresa, a música “Quanto Custa?”. O lançamento ocorre em uma data especial: no mesmo dia em que Leo, seu filho com a cantora Marília Mendonça, completa 5 anos.

A canção faz parte do seu projeto “Fortaleza”, gravado ao longo de 2024, e chega carregada de emoção e significado para o cantor, que sempre expressou, por meio de suas músicas, o amor pela família.

Em entrevista, Murilo Huff explicou que “Quanto Custa?” foi uma das canções mais esperadas do projeto “Fortaleza”. Segundo o cantor, ele estava guardando a música para um momento especial e encontrou a ocasião perfeita: o aniversário de seu filho.

“Gravei ‘Quanto Custa?’ e estava esperando o momento certo para lançar. Hoje, o Leozinho completa 5 anos e eu separei vários vídeos lindos para ilustrar o clipe. Essa música transmite uma mensagem de amor muito bacana”, declarou. A canção, que mistura sentimentos de saudade e carinho, é uma maneira de Murilo expressar a importância do filho em sua vida e celebrar o tempo que passou ao lado dele.

O cantor compartilhou uma postagem emocionada em suas redes sociais, dedicando a música ao filho. “Feliz aniversário, meu filho! Hoje você completa 5 anos. Você ainda não sabe ler, mas daqui a algum tempo quero que volte aqui para lembrar o quanto sempre foi amado! Te amo muito! Essa música é uma surpresa do papai para você!”, escreveu Murilo, expressando seu amor e carinho por Leo, que tem sido uma grande motivação em sua vida.

Murilo Huff: Seu significado profundo

“Quanto Custa?” não é apenas uma homenagem a Leo, mas também uma reflexão sobre o que realmente importa na vida. Em seus versos, a canção traz à tona uma reflexão sobre os valores emocionais e afetivos, contrastando com a ideia de que o dinheiro e as posses são a chave para a felicidade.

A letra questiona: “Quanto custa ter um carinho do ano? Ter um abraço de grife? Ter na carteira da vida um amor sem limite?”. Com esses versos, Murilo Huff transmite uma mensagem de que o amor e a simplicidade são mais valiosos do que qualquer riqueza material.

Esse tipo de mensagem tem se tornado uma marca registrada de Murilo Huff, que, ao lado de sua música, sempre trouxe à tona sua visão de mundo. O lançamento de “Quanto Custa?” também reforça a relação que o cantor tem com seus fãs e com seu público, que tem acompanhado sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional.

A música foi lançada nas principais plataformas de streaming, como Spotify e YouTube, e promete tocar o coração de todos que a ouvirem. Com ela, Murilo Huff reforça a importância da família, da simplicidade e do amor incondicional. Ao lançar essa canção no aniversário de seu filho, ele proporciona aos fãs não apenas uma música, mas uma linda mensagem sobre os verdadeiros valores da vida.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis