Oficina on-line da Lei Paulo Gustavo encerra ciclo de capacitações no DF

O evento é realizado pelo Centro Integrado de Estudos e Programas em Desenvolvimento Sustentável (Cieds), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/DF) - (crédito: Cruziá Comunicação/Divulgação)

A última oficina de prestação de contas para agentes culturais proponentes de projetos da Lei Paulo Gustavo (LPG) será realizada nestaterça-feira(17/12), às 19h, via plataforma Meet. A escolha do formato on-line atende a um pedido dos agentes culturais, buscando criar um ambiente acolhedor e acessível para a participação e esclarecimento de dúvidas.

As oficinas, realizadas pelo Centro Integrado de Estudos e Programas em Desenvolvimento Sustentável (Cieds), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/DF), têm o objetivo de capacitar os proponentes da LPG a realizarem o processo de prestação de maneira clara e organizada, de acordo com as exigências dos editais e demais leis.

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do formulário eletrônico disponível no perfil oficial do Instagram da LPG (@leipaulogustavodf). Mais informações podem ser obtidas pelo e-maileditais@leipaulogustavodf.com.br ou pelo WhatsApp (62) 99612-6143.

O encontro virtual marca o encerramento de uma temporada de capacitações que passou por diversas regiões administrativas do Distrito Federal, como Gama e Ceilândia. De acordo com os responsáveis pela mentoria, as edições presenciais tiveram um ótimo resultado, promovendo engajamento e aprendizado entre os proponentes.

O Cieds, que gerencia a LPG no DF, destaca ainda que a oficina online conta com tradução em Libras e com a possibilidade de acesso posterior ao conteúdo, reforçando o compromisso com a inclusão e a continuidade do aprendizado.

A Coordenadora de Projetos da LPG-DF, Adriana Trancoso Albuquerque, explica como será a dinâmica do encontro virtual: “o link de acesso será enviado para o e-mail cadastrado durante a inscrição e também estará disponível no grupo de contemplados no WhatsApp. Durante a oficina, vamos dedicar momentos específicos para perguntas e respostas, garantindo que cada participante tenha a oportunidade de tirar suas dúvidas de forma clara. O objetivo é proporcionar uma experiência dinâmica e produtiva, sempre com foco em apoiar os agentes culturais no processo de prestação de contas."

A série de oficinas é direcionada aos projetos contemplados pelos editais nºs 21 e 22/2023 da Lei Paulo Gustavo no DF, a maior iniciativa de investimento na cultura brasileira, que destinou R$ 48,1 milhões ao Distrito Federal. Além de promover a capacitação técnica, as oficinas têm sido uma oportunidade para fomentar a profissionalização e o fortalecimento da cadeia produtiva cultural na capital federal.

Serviço:



Oficina online da Lei Paulo Gustavo

Data e horário: 17 de dezembro (terça-feira), às 19h

Plataforma: Meet (link será disponibilizado após inscrição)

Inscrições gratuitas: neste link



Informações: editais@leipaulogustavodf.com.br | (62) 99612-6143 (WhatsApp)