Lady Gaga, Dua Lipa e Chappell Roan no Especial de Natal do “Carpool Karaoke” - (crédito: TMJBrazil)

O espírito natalino chega à Apple TV com o especial Carpool Karaoke Christmas, que reúne três grandes nomes da música pop: Lady Gaga, Dua Lipa e Chappell Roan. Neste episódio especial, as estrelas combinam seus recentes sucessos com clássicos natalinos, criando uma experiência única para os fãs.

Diferente das edições anteriores, a apresentação desta vez será comandada por Zane Lowe, um rosto conhecido no cenário musical. O formato permanece fiel ao que conquistou o público: artistas cantando e se divertindo enquanto percorrem as ruas em um carro.

No entanto, o toque especial de Natal adiciona um charme extra, com canções tradicionais que prometem emocionar e contagiar com o clima das festas de fim de ano.

Lady Gaga, conhecida por sua poderosa voz e presença icônica, deve impressionar com sua interpretação das músicas de Natal. Dua Lipa, uma das maiores estrelas pop da atualidade, traz seu estilo inconfundível para a mistura, enquanto Chappell Roan, uma artista em ascensão, mostra seu talento em grande estilo. A união das três gera uma combinação irresistível de carisma, energia e emoção.

Lady Gaga, Dua Lipa e Chappell Roan divas natalinas

O especial chega à Apple TV no dia 20 de dezembro, e os fãs já podem ter um gostinho do que vem por aí com o trailer oficial, que mostra trechos das performances e momentos descontraídos entre as artistas.

Além de celebrarem o espírito de Natal, elas também criam uma conexão genuína com o público, garantindo um episódio memorável.

Se você é fã de música, festividades e diversão, este especial de Natal é uma oportunidade imperdível para entrar no clima das festas e curtir performances incríveis de algumas das maiores estrelas da atualidade.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis