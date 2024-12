Irmã de MC Kevin morre aos 36 anos e causa da morte é revelada

Morreu na última segunda-feira (16), aos 36 anos, Úrsula Muga Silva, irmã de MC Kevin, que faleceu em maio de 2021 após cair da varanda do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Valquiria Nascimento, mãe do funkeiro, que também era madrastra de Úrsula.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Valquiria compartilhou a notícia em suas redes sociais e esclareceu a relação com Úrsula: "Tem muita gente perguntando quem era ela. Gente, ela é irmã dos meus filhos. Ela é filha do pai dos meus filhos".

Em um relato emocionado, ela contou que ajudou a criar Úrsula após a morte da mãe biológica da jovem. "Foi embora supernova, 36 anos. Eu criei ela dos 12 aos 19 anos. Quando a mãe dela faleceu, ela tinha 12 anos. Depois, ela foi seguir a vida dela. Casada, mãe de família, deixou criança pequena, que é o que dói mais", desabafou.

Leia também: Toninho Geraes nega autorização a Adele e desabafa: “Nunca se importaram”

Lamentando mais uma perda na família, Valquiria relembrou a morte do filho Kevin, aos 23 anos, e refletiu sobre a dor de perder entes queridos: "Não é fácil perder as pessoas. Eu sou uma pessoa muito forte na hora, depois eu desabo. Nem dormi direito, tomei remédio para me acalmar e conseguir resolver as coisas. Falem ‘eu te amo’ sempre, amem de verdade", destacou.

Leia também: Andressa Urach protagoniza vídeo com jovem que nasceu com deficiência física no braço

Antes de revelar a causa da morte, Valquiria prestou uma homenagem a Úrsula e demonstrou arrependimento pelo afastamento entre elas. "Fico triste em saber que estávamos distantes uma da outra. Me perdoa. Só quero que você saiba que eu te amo e dá um beijo aí no seu irmão por mim. Descansa em paz", escreveu.

Causa da morte da irmã de MC Kevin

Mais tarde, Valquiria Nascimento revelou a causa da morte da enteada. "Gente, ela estava com problemas de trombose e esses jovens não se cuidam. Não se cuidou, acabou passando mal e indo embora. Ninguém matou", explicou ela.

Leia também: "Ainda estou aqui" está entre os 15 pré-indicados ao Oscar

Úrsula deixa o marido e quatro filhos pequenos. De acordo com Valquiria, o esposo está bastante abalado com a perda repentina.

pic.twitter.com/aWwrjMr5eo

O post Irmã de MC Kevin morre aos 36 anos e causa da morte é revelada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.