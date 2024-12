Claudia Leitte troca letra, secretário de Salvador manda indireta e Ivete reage

O Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, utilizou as redes sociais para criticar a alteração de letras de músicas que retiram nomes de Orixás, sob o argumento de novas escolhas religiosas. Internautas, por sua vez, entenderam que a declaração supostamente foi motivada por um vídeo que circula na internet, onde a cantora Claudia Leitte, que é convertida ao evangelho, substitui um trecho da música Caranguejo. Originalmente, a canção dizia "Joga flores no mar. Saudando a rainha Iemanjá", mas Claudia trocou por "Joga flores. Eu canto meu rei Yeshua". Confira:

Novamente, Claudia Leitte mudou "saudando a rainha Iemanjá" por "eu canto meu rei Yeshua", que significa Jesus, em hebraico. A última vez que excluiu a referência de matriz africana, foi compartilhada por Michelle Bolsonaro. Intolerância reprovável e repugnante! NÃO PASSARÃO! ????? pic.twitter.com/9Sxyrx8T6i — Andréia de Jesus 51.120 votos (@andreiadejesuus) December 16, 2024

Pedro Tourinho foi enfático em sua crítica, afirmando que tal postura pode estar relacionada ao racismo estrutural, uma vez que desvaloriza a origem afro-brasileira presente na cultura musical do Axé. "A celebração dos 40 anos do Axé Music é muito bem-vinda, é necessária e pertinente. Contudo, ela não pode vir sem também trazer junto algum pensamento crítico. Importante botar as coisas no seu devido lugar antes de começar o oba-oba. Temos a oportunidade de seguir em frente, corrigir percursos, fazendo o melhor e o justo. Viva o Axé", escreveu ele.

Ivete Sangalo reage

Nos comentários da postagem de Tourinho, a cantora Ivete Sangalo deixou um simples "Sim" seguido de emojis de palmas, o que chamou a atenção dos internautas. Muitos interpretaram a interação como uma indireta para Claudia Leitte, considerando o contexto polêmico. Diante da repercussão, Pedro Tourinho decidiu afastar especulações e esclareceu suas intenções:

"Amigos, essa questão que levantei é muito mais sobre o todo do que sobre a parte, e maior e mais endêmica do que qualquer caso isolado. Sei que perde-se controle, mas a intenção não é alimentar hate contra ninguém, e sim puxar a discussão como um todo. Por favor, vamos controlar comentários para não alimentar a discussão na direção errada", pediu ele que, posteriormente, desativou os comentários de sua publicação.