Sabrina Carpenter revela que foi a artista mais ouvida em seu Spotify Wrapped

Em uma entrevista exclusiva para a Vogue Arabia, Sabrina Carpenter revelou uma surpresa ao acessar seu Spotify Wrapped de 2023: ela foi a artista mais ouvida por ela mesma no ano.

A cantora compartilhou sua reação inicial, dizendo que achou um pouco “egocêntrico” estar no topo de sua própria lista. No entanto, ela logo refletiu que isso significava que realmente gostava do que faz. Carpenter não escondeu o sorriso ao perceber que seus próprios streams dominavam seu ranking anual.

Além de suas próprias músicas, Sabrina revelou que também passou bastante tempo ouvindo outras lendas da música como Dolly Parton, ABBA, Kacey Musgraves e os icônicos Bee Gees. “Quando vi o meu Wrapped pela primeira vez, pensei em não compartilhar, mas depois percebi que era algo positivo. Gosto do que faço e é bom ver isso refletido“, disse a artista.

Sabrina Carpenter e outras artistas dominam as paradas globais

O ano de 2023 foi um marco para várias artistas femininas que dominaram as paradas e impactaram o público com seus lançamentos. Sabrina Carpenter, com seu álbum HIT ME HARD AND SOFT, conquistou o terceiro lugar no ranking mundial de discos mais ouvidos, destacando-se entre nomes como Taylor Swift e Billie Eilish.

O top 5 de discos mais ouvidos globalmente foi composto apenas por mulheres, com os álbuns “The Tortured Poets Department” e “Short N Sweet” ocupando, respectivamente, as duas primeiras posições. Além de Sabrina, Karol G também brilhou com seu álbum MAÑANA SERÁ BONITO, lançado em 2023, e Ariana Grande fechou o ranking com seu álbum eternal sunshine.

A música “Espresso” de Sabrina Carpenter também foi uma das grandes estrelas do ano, tornando-se a faixa mais reproduzida mundialmente no Spotify Wrapped. A cantora continuou com seu destaque nas paradas, ao lado de artistas como Billie Eilish, The Weeknd, e outros.

Confira a lista das músicas mais ouvidas de 2023:

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“Beautiful Things” – Benson Boone

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ

“Lose Control” – Teddy Swims

“End of Beginning” – Djo

“Too Sweet” – Hozier

“One of the Girls” – The Weeknd feat. Jennie, Lily Rose Depp

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Die With a Smile” – Bruno Mars, Lady Gaga

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis