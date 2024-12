Pabllo Vittar compartilhar bastidores de “Vira Lata” com João Gomes - (crédito: TMJBrazil)

Pabllo Vittar surpreendeu os fãs no último sábado (14) ao compartilhar um vídeo dos bastidores do clipe de Vira Lata, faixa lançada em parceria com João Gomes.

Por meio das redes sociais, a cantora mostrou momentos hilários das gravações, que incluíram cenas de uma briga fictícia com direito a xingamentos e até um balde de água. Durante a gravação, Pabllo também exibiu sua habilidade como atriz e cantora, arrancando risadas do público e da equipe de produção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)



No vídeo, a interação entre Pabllo e João revela a sintonia entre os artistas, que transformaram um enredo dramático em uma obra recheada de humor e carisma. A espontaneidade da cantora em encarar a personagem e a maneira como os dois brincam com as situações chamaram atenção, conquistando ainda mais o público nas redes.

Pabllo Vitar: Uma história de amor e conflitos

“Vira Lata” faz parte do EP “Dois Lados”, de João Gomes, e estreou com um videoclipe na última sexta-feira (13). No clipe, Pabllo e João interpretam um casal em crise, trazendo uma narrativa que mistura momentos tensos e descontraídos.

Pabllo vive uma esposa dedicada às tarefas domésticas e à relação, enquanto João assume o papel do marido que adora sair com os amigos e frequentar bares no bairro do Ibura, em Recife.

As brigas surgem das desconfianças causadas pelas noitadas de João, mas o clipe também mostra cenas leves e cheias de charme, com os dois dançando pelas ruas da comunidade. Os artistas atraem olhares curiosos e flashes, reforçando a conexão entre seus personagens e a energia contagiante da música.

A produção ganhou destaque não apenas pelo talento musical de Pabllo e João, mas também pela riqueza de detalhes que exploram a cultura e o cotidiano de uma comunidade nordestina. “Vira Lata” é uma combinação perfeita de ritmo envolvente, atuação marcante e uma história que prende o espectador do início ao fim.

Assista ao clipe e confira a química incrível entre esses dois talentos da música brasileira!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis