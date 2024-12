Como comprar ingressos para última turnê de Jorge & Mateus

A dupla Jorge & Mateus, ícones do sertanejo universitário, iniciou a venda de ingressos para sua aguardada turnê de 20 anos nesta terça-feira (17), às 12h. A série de shows, que marca a celebração de duas décadas de carreira, também será a última antes de uma pausa na trajetória musical dos artistas.

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente na plataforma Q2ingressos e contemplam apresentações em diversas cidades do Brasil, como São Paulo (SP), Brasília (DF), Belém (PA), Manaus (AM) e Cuiabá (MT). Ao todo, serão 22 shows entre abril e dezembro de 2025.

Confira as datas iniciais da turnê:

05/abril: São Paulo (SP)

São Paulo (SP) 12/abril: Brasília (DF)

Brasília (DF) 25/abril: Belém (PA)

Belém (PA) 26/abril: Manaus (AM)

Manaus (AM) 17/maio: Cuiabá (MT)

A turnê começa após o Carnaval, em abril de 2025, e promete trazer momentos inesquecíveis para os fãs. “Estamos com expectativas muito altas. Sabemos que será uma conexão única com o público antes da nossa pausa”, comentou Mateus em entrevista ao canal de YouTube de André Piunti.

Motivos para a pausa

O anúncio da pausa foi feito no início de dezembro, deixando os fãs em clima de despedida. Segundo Mateus, o objetivo é dedicar mais tempo às famílias e voltar a compor. “Será um tempo indefinido para descansar e nos reconectar com nossas origens”, afirmou o cantor.

Desde 2005, Jorge & Mateus colecionam sucessos e são considerados precursores do sertanejo universitário. A dupla começou em Itumbiara (GO), onde realizaram o primeiro show, e, desde então, conquistaram o Brasil com hits como “Pode Chorar” e inúmeros projetos marcantes.

Para garantir seu lugar em um dos shows mais emocionantes da história da música sertaneja, acesse a Q2ingressos e prepare-se para celebrar 20 anos de trajetória com Jorge & Mateus.