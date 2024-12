O primeiro ano de noivado de Demi Lovato e Jutes

Demi Lovato e Jordan “Jutes” Lutes celebraram o primeiro ano de noivado em grande estilo, com mensagens carinhosas compartilhadas nas redes sociais nesta segunda-feira (16 de dezembro). O casal, que oficializou o compromisso em dezembro de 2023, mostrou que o amor continua crescendo.

Em uma publicação no Instagram Stories, Jutes compartilhou uma foto ao lado da cantora de “Sorry Not Sorry”, declarando: “1 ano de noivado com minha pessoa favorita. Tenho muita sorte e mal posso esperar para me casar com você, baby.” Demi, por sua vez, repostou a mensagem e retribuiu o carinho ao chamar Jutes de “Meu doce anjo”. Ela ainda completou: “Eu te amo infinitamente e mal posso esperar para te chamar de meu marido!!! Feliz 1 ano de noivado, baby!!”

O relacionamento público do casal começou em agosto de 2022 e evoluiu rapidamente para um noivado em dezembro de 2023. Na época, Demi exibiu seu anel de noivado em um post emocionante no Instagram, escrevendo: “Ainda estou sem palavras… Estou mais do que animada para me casar com você. Cada dia ao seu lado é um sonho realizado.”

Além de dividirem a vida, Demi e Jutes também colaboram profissionalmente. Ele contribuiu como coautor em várias faixas do álbum Holy Fvck de Demi, incluindo sucessos como “Substance” e “City of Angels”. O disco alcançou a 7ª posição na Billboard 200, consolidando a parceria artística do casal.

Recentemente, Demi lançou Revamped, uma coleção de releituras de seus maiores sucessos com uma pegada punk-rock, e se dedicou ao documentário Child Star, explorando os impactos da fama infantil.