Lucas Lucco se explica após surgir pelado nas redes sociais

Reprodução/TikTok Lucas Lucco

Lucas Lucco usou redes sociais nesta última terça-feira (18), após ter compartilhado, em um momento de descuido, um vídeo descontraído mostrando sua rotina de banho, mas acabou exibindo seu órgão genital, que viralizou entre os internautas.

A cena de nude frontal foi capturada pelos seguidores do cantor sertanejo através do conteúdo publicado no TikTok. Posteriormente, o dono do hit ‘Mozão’ decidiu se manifestar sobre o "descuido".

Lucas Lucco explicou que foi avisado da situação pelo irmão, enquanto dirigia. Na ocasião, ele ficou sabendo que sua genitália havia repercutido na web. "Eu pelado? Mas por quê? Como assim? Não falaram que tinha aparecido o ‘Sebastião’. Eu estava entrando no carro", disse.

"Foi mal"

"Gente, minha rola tá no mundo. Não adianta mais apagar. Eu apaguei, mas do que adianta? Todo mundo já viu, já viu o tamanho", explicou Lucas Lucco. "Doideira, eu tava gravando, conversando com vocês, eu afastei para pegar o shampoo e apareceu o bastardo. Tchau, foi mal!", ressaltou ele.

Apesar do inusitado episódio, Lucas Lucco virou meme e chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados nos Trending Topics do X (antigo Twitter), com diversos elogios pelos seus atributos.

