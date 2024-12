O que se sabe sobre transição de Ana Castela para o pop

Ana Castela, uma das homenageadas do WME Awards by Billboard Brasil, revelou em entrevista ao evento algumas das suas grandes novidades para o próximo ano. A cantora, que conquistou o Brasil com seu estilo sertanejo, está se preparando para uma transição ousada para o pop.

“Quero lançar meu álbum pop no ano que vem, com algumas surpresas. Vou me aventurar no pop e na dança, vamos ver como vai ser”, disse Ana Castela, animada com o novo capítulo em sua carreira. A cantora promete trazer novas sonoridades e explorar diferentes aspectos musicais em seu trabalho, surpreendendo seus fãs.

Apesar dessa virada para o pop, Ana Castela deixou claro que o sertanejo continua sendo parte fundamental de sua trajetória. “Tem muito sertanejo para 2025 também. Vou ser embaixadora do Barretão, 70 anos, e ainda lançarei o ‘Herança Boiadeira 2’, outro DVD cheio de modão”, explicou.

Com uma agenda repleta de lançamentos e novidades, a artista promete agradar tanto aos fãs do sertanejo quanto aos que aguardam sua incursão no pop, fazendo de 2025 um ano de grandes surpresas e conquistas.