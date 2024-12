As passagens do System of a Down no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Após 11 anos de espera, os fãs brasileiros do System of a Down podem comemorar o retorno da banda ao país. Os shows acontecerão em três cidades, com apresentações confirmadas para Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo em maio de 2025, como parte da turnê “Wake Up!”. O evento marcará a volta do grupo à América do Sul, que também passará por países como Peru, Chile, Colômbia e Argentina.

Os shows no Brasil terão início em Curitiba, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no dia 6 de maio. No dia 8 de maio, a banda se apresenta no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e, finalmente, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de maio.

A primeira vez do System of a Down no Brasil foi em 2011, durante a “Reunion Tour”, e desde então, os fãs aguardavam ansiosamente o retorno da banda ao país. Em 2015, a banda voltou para um show inesquecível no Rock in Rio e também se apresentou em São Paulo.

Os ingressos para a turnê estarão disponíveis em duas etapas. A pré-venda para os inscritos no site oficial da banda começa no dia 17 de dezembro, às 10h. A venda geral será aberta em 19 de dezembro, às 12h, através da plataforma Eventim.

Confira os preços dos ingressos para os shows no Brasil:

Curitiba (6 de maio de 2025) – Estádio Major Antônio Couto Pereira

Arquibancada: R$ 395,00 (inteira) / R$ 197,50 (meia-entrada)

Pista: R$ 595,00 (inteira) / R$ 297,50 (meia-entrada)

Pista Premium: R$ 1.095,00 (inteira) / R$ 547,50 (meia-entrada)

Pacote Vip: R$ 1.885,00 (inteira) / R$ 1.337,50 (meia-entrada)

Rio de Janeiro (8 de maio de 2025) – Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Cadeira Superior: R$ 495,00 (inteira) / R$ 247,50 (meia-entrada)

Pista: R$ 595,00 (inteira) / R$ 297,50 (meia-entrada)

Pista Premium: R$ 1.095,00 (inteira) / R$ 547,50 (meia-entrada)

Pacote Vip: R$ 1.885,00 (inteira) / R$ 1.337,50 (meia-entrada)

São Paulo (10 de maio de 2025) – Allianz Parque

Pista: R$ 595,00 (inteira) / R$ 297,50 (meia-entrada)

Pista Premium: R$ 1.095,00 (inteira) / R$ 547,50 (meia-entrada)

Pacote Vip: R$ 1.885,00 (inteira) / R$ 1.337,50 (meia-entrada)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por System Of A Down (@systemofadown)

System of a Down: Qual vai ser o impacto?

A volta do System of a Down aos palcos marca um momento significativo para os fãs da banda, que têm acompanhado a carreira do grupo ao longo dos anos. Conhecida por seus hits como “Chop Suey!”, “Toxicity” e “B.Y.O.B.”, a banda conseguiu criar uma identidade única dentro do cenário do metal e do rock alternativo.

Apesar de suas apresentações serem esporádicas nos últimos anos, o grupo sempre manteve uma base de fãs leal e entusiástica. Essa nova turnê representa uma grande oportunidade para os admiradores da banda, que poderão finalmente reviver a experiência dos shows ao vivo, com a expectativa de que o System of a Down traga um repertório repleto de clássicos e, talvez, algumas surpresas.

Fique atento, pois as datas oficiais dos shows ainda serão divulgadas, mas a confirmação de que o System of a Down voltará ao Brasil é um motivo de celebração para todos os fãs da banda. Com certeza, a expectativa é alta para ver o quarteto novamente agitando os palcos do país em 2025.