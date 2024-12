Mari Ávila revela motivo de não assumir novo namoro

Mari Ávila, que recentemente expôs ter sido traída por Andressa Urach, com quem havia iniciado um relacionamento relâmpago, usou as redes sociais e abriu o jogo sobre o motivo pelo qual não pretende assumir um novo romance nem tão cedo.

Através dos Stories do Instagram, a criadora de conteúdo adulto revelou que seu interesse em questões financeiras é o principal fator para fazer ela se sentir atraída por alguém. "O amor pra mim só vem se a pessoa me ajuda a ganhar mais dinheiro", iniciou.

"[Se a pessoa estiver] me apoiando, dando ideias novas, agregando valor, não enchendo o saco quando tô trabalhando e tbm é focada nos próprios objetivos… me fascinam pessoas obcecadas com o próprio sucesso, não me sinto atraída por quem se faz de vítima e é preguiçoso! Respeito que exista, mas não me atrai, não me causa interesse", disse Mari Ávila.

"Não admiro pra ter ao meu lado pessoas que se fazem de vítima pra vida… porque quando as situações não estavam favoráveis pra mim, eu me joguei no meu ramo e não fiquei me fazendo de coitada por aí (e tô com o toba exposto pro Brasil todo aí [risos]). Senti acomodado e sinto que tá atrapalhando meus objetivos?! Pra mim é um "muito obrigada pela experiência e beijinho beijinho, tchau tchau"", explicou a influenciadora digital.