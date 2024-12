Claudia Leitte chama atenção com costas nuas em show

Reprodução/ Instagram @claudialeitte Claudia Leitte

Claudia Leitte, cantora, nesta terça-feira (17), compartilhou uma galeria de fotos de um show privado repleto de artistas, como Mari Fernandez, Xand Avião, Nattan e tantos outros. A loira chamou atenção com look com costas nuas e colado ao corpo.

Apesar dos momentos de festa, o dia foi bastante difícil para a cantora. Após viralizar com um vídeo trocando o nome de Iemanjá por Rei Yeshua (Jesus em hebraico) em uma música, algo que não é novidade para os fãs, ela foi cancelada fortemente na web.

Sem papas na língua, Pedro Tourinho, secretário de Cultura e Turismo de Salvador, fez um textão mostrando o absurdo da atitude, principalmente em um momento que o gênero axé music completa 40 anos, em 2025.

"Quando um artista se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua repercussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo", disparou.

Ivete Sangalo foi uma das artistas que concordaram com a opinião do secretário. "Sim!", disse a cantora, com vários emojis de palmas. Na web, a suposta rivalidade de Ivete e Claudia, que estava adormecida, renasce com força.