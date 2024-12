Andressa Urach grava vídeo com ator pornô e exibe língua bifurcada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach postou um novo vídeo ousado nas redes sociais e chamou atenção dos internautas ao mostrar suas habilidades com a língua bifurcada. No registro, a modelo surge ao lado do também criador de conteúdo adulto Cassiano França, mais conhecido como Kylian Cria.

A famosa realizou a bifurcação da língua em agosto deste ano. A recuperação durou semanas. Agora, no entanto, Andressa mostrou que tem usado bastante sua "nova língua", principalmente durante as gravações de vídeos adultos que realiza com outros criadores.

No novo vídeo, Urach surge mostrando sua língua bifurcada, fazendo diversos movimentos e até mesmo simulando sexo oral. "O que você viu nela de tão especial? As habilidades dela", respondeu Kylian, que já gravou vídeos de sexo com a ex-Fazenda. "Ela tem seus dons", acrescentou o rapaz.

Além da parceria nas filmagens para a plataforma Privacy, o clima entre Urach e Kylian também tem sido de romance nas redes sociais. Ele chegou, aliás, a presentear a famosa com um urso de pelúcia gigante. "Apaixonei", afirmou ela, sugerindo que o urso era a "filha do casal".