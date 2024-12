Conheça Krampus, o demônio que aterroriza crianças malcriadas no Natal

A principal festa ocorre na noite de 5 de dezembro, véspera do dia de São Nicolau, que inspira a figura do Papai Noel - (crédito: Alex Kent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

No Natal, alguns países da Europa e cidades dos Estados Unidos celebram outro personagem além do Papai Noel. Nessas culturas, o bom velhinho tem uma versão "do mal" chamada Krampus, um demônio que aterroriza as crianças malcriadas.

Ao contrário de Noel, que entrega presentes para meninos e meninas que se comportaram ao longo do ano, Krampus chega para punir aqueles que não tiveram bom comportamento.

De acordo com a tradição, o espírito maligno é descrito como metade cabra, metade demônio, com chifres pontudos e pele de ovelha. Na lenda, Krampus batia nas crianças com um chicote e as colocava dentro de um cesto.

Celebração

Na Áustria, existe uma celebração pagã que comemora a lenda de Krampus. Nas duas primeiras semanas de dezembro, pessoas se fantasiam como o demônio e saem pelas ruas da cidade assustando crianças e adultos.

A principal festa ocorre na noite de 5 de dezembro, véspera do dia de São Nicolau, que inspira a figura do Papai Noel.

Em outros países também se celebra Krampus antes do Natal: na Baviera, na Alemanha, em vilarejos no Norte da Itália e em Washington e Chicago, nos Estados Unidos.





















No Brasil, há resquícios da tradição em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. Os Krampus aparecem em roupas velhas e sacos de juta, cabelo de palha e carregam um saco nas costas como o Papai Noel.

Cinema

O espírito demoníaco do Natal foi ainda representado no cinema, no filme Krampus: O Terror do Natal, lançado em 2015. No longa, o demônio aparece para aterrorizar um garoto que começa a perder o gosto pela celebração natalina.