Bárbara Borges empina bumbum e recebe elogios de Iran Malfitano

Bárbara Borges, de 45 anos, encantou os seguidores ao compartilhar momentos de sua viagem a Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (17). Em registros publicados nas redes sociais, a atriz apareceu relaxando em uma piscina rodeada pela natureza, usando um maiô branco e transmitindo uma mensagem inspiradora: "Amor. Bem me quero. Que esse seja seu eco também." A postagem reforça a conexão da artista com a natureza e seu compromisso com o autocuidado e a positividade.

Iran Malfitano, namorado da ex-Paquita, não deixou o post passar despercebido e reagiu com carinho, escrevendo: "Que reverbere sempre pra você", acompanhado de um emoji apaixonado. O casal, que se aproximou durante a participação no reality A Fazenda e engatou um romance após o programa, esteve recentemente em uma viagem romântica pelo mesmo destino. A cumplicidade entre os dois chamou atenção dos fãs, que também encheram Bárbara de elogios: "Linda", "Perfeita" e "A mais linda" foram algumas das mensagens deixadas nos comentários.

Além dos momentos de lazer, Bárbara vem usando suas redes para compartilhar reflexões importantes. Recentemente, ela comentou sobre a série documental Pra Sempre Paquitas, disponível no Globoplay. Em um desabafo, a atriz lamentou que as gerações New Generation e Geração 2000, da qual fez parte, tenham recebido pouco destaque na produção. "As dores e delícias da minha geração foram diferentes das outras gerações", destacou, relembrando as mudanças promovidas por Marlene Mattos e a postura de Xuxa durante o período.

Bárbara ainda mencionou que, embora sua geração tenha enfrentado menos dificuldades em comparação às anteriores, a experiência como Paquita trouxe desafios únicos. "São muitas histórias dentro de uma mesma história", refletiu, reconhecendo a importância de dar voz às diferentes vivências das ex-assistentes de palco.

