Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (20/12)

O CENTRO DA GALÁXIA

Data estelar: Sol em conjunção com o centro da galáxia.

O polo Sul da Terra aponta para o centro da Galáxia enquanto o polo Norte aponta para fora dela, é por isso que no céu do hemisfério Sul tem mais abundância de estrelas do que no céu do Norte.

Colocar o hemisfério Norte acima do Sul nos Mapas é uma arbitrariedade que não é condizente com as correntes que animam a civilização, as quais, sendo de natureza materialista, isto é, que definem a Vida como proveniente da matéria, e não o contrário, deveriam colocar a verdadeira origem dessa corrente, o buraco negro que é o centro da galáxia, no topo, ou seja, os mapas deveriam ser virados ao contrário.

Como isso não vai acontecer nunca, continuaremos existindo numa civilização de princípios distorcidos, que não oferece educação nem suporte para nos livrarmos da ignorância instituída.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O topo do mundo é sedutor, mas você não o conquista com gestos, caras e bocas. O topo do mundo só é conquistado pelas pessoas que se dispõem a fazer grandes sacrifícios, e que consagram todos os dias ao objetivo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Toda essa confusão que anda acontecendo em sua mente a respeito das perspectivas futuras há de ser superada em breve, e não requer gastos maiores de energia vital para ser administrada no momento. Toque a bola em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A curiosidade nunca se satisfaz completamente, porque ela continua farejando mais e mais experiências. Porém, para que as pessoas não se sintam pressionadas, em algum momento é bom dar férias à curiosidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Busque e valorize as diferenças nos seus relacionamentos, porque é sobre essas características que as pessoas evoluem e se enriquecem psicossocialmente. As diferenças são o ponto de apoio dos bons relacionamentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ao alcance de sua mão sempre haverá recursos disponíveis para superar problemas e, muito mais do que isso, servir aos objetivos que sua alma pretenda conquistar. Olhe ao seu redor com mais carinho e atenção.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Uma parte do seu tempo há de ser consagrada ao divertimento, à boa vida, e isso precisa ser considerado uma necessidade tão fundamental quanto tomar água todos os dias. Tenha clareza quanto à qualidade de seu divertimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os relacionamentos familiares são a dimensão mais complexa que nossa humanidade precisa administrar, porque a proximidade e rotina de convivência, em vez de tornarem as pessoas próximas, ao contrário, elas se distanciam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Perceber, sua alma percebe tudo, não escapa nada, porém, é necessário também saber interpretar o que se percebe, e nem sempre sua alma acerta nesse quesito, às vezes inventa histórias nada a ver com o que acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ao infinito e além! Enquanto sua alma tiver de respeitar limites e se ajustar a padrões, eventualmente fará conquistas interessantes, porém, é quando você dá rédea solta à aventura que o melhor acontece.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Entre o infinito e o infinitesimal de sua existência, a alma precisa descobrir que atitudes tomar agora, de imediato, para colocar ordem e dar um sentido aos próximos meses. Melhor se debruçar sobre isso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os sacrifícios que você tenha de fazer eventualmente são os passos arriscados que sua alma dará, porque não é possível saber antecipadamente se o investimento altruísta servirá para os propósitos almejados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Relacionamentos dão trabalho, mas nada de grandioso poderia ser feito sem que as pessoas unissem força e, pelo menos, se tolerassem e apoiassem enquanto precisam umas das outras. Às vezes, nem isso acontece, não é?