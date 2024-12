10 atrizes da novela Tieta que posaram nuas na Playboy

Nos anos 1980 e 1990, época em que Tieta foi exibida originalmente, a revista Playboy era um dos maiores símbolos de fama e status entre as celebridades. As atrizes que faziam sucesso na TV muitas vezes viam na revista uma maneira de consolidar ainda mais sua imagem e carreira. Isso não foi diferente para algumas das estrelas de Tieta, que acabaram posando para a publicação.

Atualmente, com a reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, muitos telespectadores relembram as atrizes que, em determinado momento, encantaram as telas e também dividiram as atenções com suas edições da revista.

Conheça as 10 atrizes de Tieta que posaram para a Playboy enquanto viviam papéis marcantes na trama:

1. Cláudia Ohana – Ela interpretou a personagem Tieta na primeira fase da novela e posou nua na Playboy duas vezes: janeiro de 1985 e novembro de 2008.

2. Betty Faria – No papel de Tieta, a protagonista da novela, Betty também posou para a revista em duas ocasiões: outubro de 1984 e agosto de 1978.

3. Lídia Brondi – A atriz que interpretou Leonora em Tieta, posou para a revista masculina em julho de 1980 e agosto de 1987.

4. Yoná Magalhães – A atriz, que viveu Maria Antônia, a Tonha, posou para a revista masculina em fevereiro de 1986.

5. Tássia Camargo – Ela viveu a personagem Elisa Esteves D’Alemberti em Tieta e estampou três edições da Playboy: junho de 1982, junho de 1985 e dezembro de 1989.

6. Françoise Forton – A intérprete de Helena Trindade posou para a revista em agosto de 1989, mostrando sua sensualidade e versatilidade.

7. Luíza Tomé – A atriz, que interpretou Carol em Tieta, apareceu nua na Playboy em dezembro de 1993 e novembro de 2004.

8. Cláudia Alencar – Ela interpretou Laura Queiroz na novela e posou para a revista em março de 1987.

9. Simone Carvalho – Ela interpretou Elizabeth von Hoffman, a Bebê, em Tieta. Sua Playboy foi ao ar em novembro de 1980 e abril de 1984.

10. Isadora Ribeiro – Musa da abertura de Tieta, Isadora Ribeiro também fez uma pequena participação na novela e estampou duas edições da Playboy: janeiro de 1988 e junho de 1991.

O post 10 atrizes da novela Tieta que posaram nuas na Playboy foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.