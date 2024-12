Otaviano Costa alfineta Lucas Lucco após vazamento de nude

Reprodução/ Instagram - AgNews Otaviano Costa e Lucas Lucco

Otaviano Costa, apresentador, na rede social X, alfinetou Lucas Lucco, após o cantor aparecer pelado em vídeo compartilhado na web e deixar à mostra o pênis. Bem-humorado, o marido de Flávia Alessandra brincou com a situação.

"Notas para o futuro: não postar story no banho", disparou. Os internautas não economizaram nas ironias e deboches. "Pode postar que a gente não vai reclamar", "Ou posta, se você está querendo aparecer ou viralizar", "Bota o pero pra jogo logo", "Ou postar. Vai que o povo gosta, minino", dispararam os seguidores.

Na noite de terça-feira (17), dia que vazou o vídeo, Lucas Lucco tentou se explicar com os fãs. Mas esclareceu que nada poderia ser feito nessa situação embaraçosa.

"Gente, minha rola tá no mundo. Não adianta mais apagar. Eu apaguei, mas do que adianta? Todo mundo já viu, já viu o tamanho. […] "Doideira, eu tava gravando, conversando com vocês, eu afastei para pegar o shampoo e apareceu o bastardo. Tchau, foi mal!", disparou.

Notas para o futuro: – não postar story no banho — OTAVIANO (@otaviano) December 18, 2024

