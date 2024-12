Prestes a vir ao Brasil, Christina Aguilera surge seminua em ensaio ousado

Reprodução/ Instagram @Christina Aguilera Christina Aguilera

Christina Aguilera, cantora, nesta quarta-feira (18), compartilhou um ensaio ousado em preto e branco em seu perfil na rede social. Seminua, a diva do pop que marcou os anos 2000, deixou parte do decote à mostra e as pernas de ‘boneca.’ Tudo para celebrar seus 44 anos.

"44 anos de muita beleza e sendo uma grande gostosa", "Mamãe é uma gostosa", "Mulher, você é excepcional", "Feliz aniversário, lindíssima", "Parabéns voz da geração. Te amo", "Envelhecendo em anos, mas na aparência mais jovem é disso que estou falando!", dispararam os seguidores.

Para os fãs brasileiros uma ótima notícia. Em fevereiro, ela fará show no CarnaUol, no Allianz Parque, em São Paulo. A cantora promete cantar seus grandes hits na carreira, em plena época de Carnaval, algo bem inusitado.

Christina Aguilera acumula mais de 10 milhões de seguidores na rede social. Nos anos 2000, ela rivalizou bastante com Britney Spears no mercado da música, antes da princesa do pop adoecer.