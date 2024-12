Elton John: Cara Delevingne estrela nova versão do clássico natalino

Elton John decidiu dar um presente especial aos fãs neste Natal ao lançar uma releitura criativa de seu clássico atemporal, Step Into Christmas. O clipe, divulgado no dia 18 de dezembro, traz a atriz e modelo Cara Delevingne no papel de Elton dos anos 1970.

A produção, com direção de Dan French, resgata o charme retrô do vídeo original de 1973, adicionando humor e uma abordagem moderna para celebrar o espírito natalino.

No clipe, Delevingne encarna a icônica estética de Elton John, vestindo óculos escuros extravagantes, um terno acolchoado com pantalonas vibrantes e botas de salto alto. A recriação retrata de forma cômica os bastidores das filmagens do vídeo original, com produtores preocupados sobre a falta de elementos típicos de Natal no cenário. Em meio a balões, um chapéu de penas vermelhas e tentativas falhas de incluir renas, a equipe resolve improvisar com um peru como solução alternativa para compor o visual festivo.

Enquanto a música começa a tocar, Cara interpreta com entusiasmo a melodia alegre, que há décadas oferece uma pausa otimista entre os sons melancólicos de outras canções natalinas. Apesar de algumas cenas cômicas em que fãs comentam “ela não é Elton”, a atuação de Cara conquista o público ao capturar a essência e o carisma do cantor.

Em uma declaração emocionada, Delevingne expressou sua admiração pelo cantor: “Elton sempre foi um dos meus maiores ídolos. Poder interpretá-lo nesse projeto foi algo surreal. Se um dia ele aceitar me representar em um filme sobre minha vida, ficarei em êxtase.”

Elton John: Parceria de destaque e legado

Para Elton, trabalhar com Cara foi uma experiência única e divertida. Ele revelou que a ideia surgiu após um encontro com a atriz no Glastonbury Festival, onde conversaram sobre possíveis colaborações. “Quando me sugeriram Cara para esse papel, eu soube imediatamente que ela seria perfeita. Ela capturou a essência do que eu queria passar e trouxe humor e leveza ao vídeo.”

Essa não é a primeira vez que Elton convida outros artistas para interpretá-lo. Em 2001, Justin Timberlake assumiu o papel do cantor no vídeo da música “This Train Don’t Stop Here Anymore”. A nova versão de “Step Into Christmas” reafirma a capacidade de Elton de se reinventar e celebrar sua música de forma inovadora.

O relançamento também chega em um momento de celebração da carreira de cinco décadas de Elton, destacada no documentário da Disney+, Elton John: Never Too Late. A combinação de nostalgia e criatividade no novo clipe é um presente para os fãs e reforça o legado duradouro de um dos maiores ícones da música.

Assista ao clipe atualizado e reviva a magia do original!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis