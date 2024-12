Rosé, do BLACKPINK, conquista 5 recordes históricos

A integrante do BLACKPINK, Rosé, alcançou um marco inédito no K-Pop ao quebrar cinco recordes em apenas 24 horas, consolidando seu nome como uma das artistas mais bem-sucedidas da atualidade.

O feito é impulsionado pelo sucesso estrondoso do álbum solo “rosie” e do hit “APT.”, em parceria com Bruno Mars, que dominaram as paradas musicais globais e surpreenderam até os fãs mais otimistas.

Rosé entrou para a história ao atingir o 3º lugar na Billboard 200, uma das paradas de álbuns mais prestigiadas dos Estados Unidos. “rosie” acumulou 102 mil unidades equivalentes (combinando vendas físicas e streams), fazendo dela a primeira artista solo de K-Pop a alcançar o Top 3 dessa lista.

Outro feito inédito veio na Billboard Hot 100, onde duas faixas de Rosé figuraram simultaneamente: “APT.”, com Bruno Mars, estreou em 20º lugar, enquanto “toxic till the end” ficou em 90º. Essa é a primeira vez que uma solista de K-Pop coloca duas músicas ao mesmo tempo na principal parada de singles dos Estados Unidos.

Rosé dominando o cenário global

Com “APT.”, Rosé consolidou seu domínio nas paradas mundiais. A música permaneceu por oito semanas consecutivas no topo das listas Billboard Global 200 e Billboard Global Excl. U.S., que medem o desempenho de streams e downloads ao redor do mundo. Este recorde supera o marco anterior, detido por Jungkook, do BTS, com “Seven”.

Rosé também quebrou barreiras na parada Radio Songs da Billboard. Pela primeira vez na história, uma cantora solo de K-Pop conseguiu entrar no Top 20 desse ranking, impulsionada pela alta rotação de “APT.” nas rádios norte-americanas.

Os números impressionantes de Rosé se estenderam ao YouTube. O clipe de “APT.” tornou-se o vídeo de K-Pop que mais rapidamente alcançou 500 milhões de visualizações. Não satisfeita, a cantora quebrou outro recorde ao atingir 600 milhões de visualizações em apenas 59 dias e 18 horas, ultrapassando qualquer outro artista do gênero.

Essas conquistas mostram o poder e a influência de Rosé no cenário musical internacional. Com uma mistura de talento, estratégia e parcerias icônicas, como a de Bruno Mars, a artista segue redefinindo os padrões do K-Pop e conquistando novos públicos ao redor do mundo.

Rosé e o álbum “rosie” continuam a escrever novos capítulos de sucesso, consolidando o BLACKPINK e suas integrantes como verdadeiros ícones globais

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis