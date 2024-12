Luísa Sonza é eleita “Cantora do Ano” no WME Awards 2024 - (crédito: TMJBrazil)

A oitava edição do WME Awards by Billboard, dedicada a exaltar o protagonismo feminino na música, aconteceu na noite do dia 17 de dezembro no Teatro Renault, em São Paulo.

Entre as grandes vencedoras da cerimônia, destaque para Luísa Sonza, que levou os prêmios de Cantora do Ano e Melhor Show.

Além disso, Sonza emocionou o público ao realizar uma apresentação em homenagem à icônica Nara Leão, reforçando seu papel como uma das artistas mais influentes da atualidade.

Ana Castela foi eleita Artista do Ano, enquanto Liniker venceu a categoria de Álbum do Ano com o trabalho elogiado “Caju”. A premiação, que promove o reconhecimento de mulheres em diversas áreas do mercado musical, homenageou também nomes históricos, como Lia de Itamaracá e Nara Leão.

A lendária Lia de Itamaracá foi celebrada por sua contribuição à música pernambucana e subiu ao palco para uma performance acompanhada pelas cantoras Karina Buhr e Héloa. Já a homenagem a Nara Leão ficou por conta de Luísa Sonza, que interpretou “O Barquinho”, um clássico que ganhou notoriedade na voz de Nara nos anos 1980.

Luísa Sonza: Lista de vencedoras celebra a diversidade musical

Além das categorias principais, o WME Awards trouxe reconhecimento a artistas de diferentes gêneros e origens. Clementaum foi premiado como “Melhor DJ”, enquanto Melly recebeu o troféu de “Compositora do Ano”. AJULIACOSTA venceu com a “Melhor Música Alternativa”, enquanto Duda Beat conquistou “Melhor Videoclipe” com a produção de “Saudade de Você”.

Outras vencedoras incluem Zaynara, reconhecida como “Revelação do Ano”, e Josyara, que foi eleita “Instrumentista do Ano”. A cerimônia também destacou a importância de profissionais dos bastidores, premiando nomes como Ana Frango Elétrico, produtora musical, e Joyce Prado, diretora de videoclipes.

O WME Awards reafirma sua missão de dar visibilidade às mulheres que moldam o mercado musical brasileiro, destacando a pluralidade de talentos que compõem o cenário atual. A noite foi marcada pela celebração de trajetórias inspiradoras, como a de Adriana Barbosa, premiada como “Empreendedora Musical do Ano”, e Fabiane Pereira, escolhida como “Jornalista Musical do Ano”.

Lista completa de vencedoras

Artista do Ano: Ana Castela

Ana Castela Cantora do Ano: Luísa Sonza

Luísa Sonza Álbum do Ano: Liniker, Caju

Liniker, Caju Melhor Música Alternativa: AJULIACOSTA, Você Parece Com Vergonha

AJULIACOSTA, Você Parece Com Vergonha Melhor DJ: Clementaum

Clementaum Melhor Show: Luísa Sonza

Luísa Sonza Melhor Videoclipe: Duda Beat, Saudade de Você

Duda Beat, Saudade de Você Instrumentista do Ano: Josyara

Josyara Produtora Musical do Ano: Ana Frango Elétrico

Ana Frango Elétrico Compositora do Ano: Melly

Melly Empreendedora Musical: Adriana Barbosa

Adriana Barbosa Radialista do Ano: Roberta Martinelli

Roberta Martinelli Jornalista Musical do Ano: Fabiane Pereira

A cerimônia reforçou a relevância da representatividade e do empoderamento feminino na indústria musical, destacando trajetórias que inspiram e fortalecem a diversidade cultural do Brasil.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis